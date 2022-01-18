De da bağlacı nedir ve nasıl yazılır? De da bağlacı örnekleri ile konu anlatımı

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De Da bağlacı en bilindik ve en çok kullanılan bağlaçlar arasında yerini almaktadır. Özellikle Türkçe derslerinde öğrenciler bu bağlaçları sıklıkla duymaktadır. Günlük yaşamda da hem konuşma dilinde hem yazma dilinde bağlaçların yeri vardır. Yazma dilinde De Da bağlacı gibi diğer bağlaçların da nasıl yazılması gerektiği önemlidir.

DE DA Bağlacı Nedir?

De Da bağlacının ne olduğuna geçmeden önce bağlacın ne olduğunu bilmekte fayda vardır. Bağlaçların bir diğer adı da rabıt edatları şeklindedir. Bağlaçların en önemli görevi ve kullanım amacı kelimeleri, kelime gruplarını anlam bütünlüğünü sağlamak için birbirine bağlamasıdır.

Bu sayede cümleler biçim ve anlam bütünlüğü yönünden birbirine bağlanır. Bağlaç sözcük türleri birbiriyle ilgili olan kavramları, tümceleri, görev olarak aynı olan sözcükleri ve önermeleri birbirine bağlamakla sorumludur.

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Bağlaçlar tek başlarına kullanıldıklarında bir alam ifade etmezler. Başlıca bağlaçlara örnek vermek gerekirse ya, ya da, ve, veya, yahut, dahi, ki, ile, de da gibi örnekler verilebilir.

Bu başlığın bağlaç konusu De Da bağlacıdır. De Da bağlaç olarak kullanılabileceği gibi ek olarak da kullanılır. Bağlaç olarak kullanılan De Da farklı yazılır ve cümleye farklı bir anlam katar.

DE DA Bağlacı Nasıl Yazılır?

De Da bağlacı bağlaç olarak kullanıldığında ayrı yazılır. De Da ek olarak kullanıldıysa yazımı da bitişik olur. De Da bağlacını ekten ayırmanın en kolay ve püf noktası budur. Yazım şekli bizlere De Da nın bağlaç olduğunu göstermektedir.

Bir diğer püf nokta ise şudur; Eğer De Da’nın kullanıldığı cümlede De Da yı çıkarttığımızda ortada cümle diye bir şey kalmıyorsa buradaki De Da bitişik yazılmıştır ve ektir. Eğer De Da yı cümleden çıkarttığımızda anlam bozulmuyorsa ve ortada bir cümle hala varsa o zaman De Da bağlaç görevindedir demektir.

Bu duruma bir örnek verelim ki konu daha iyi anlaşılsın. '' Ali'nin de kalemi var. '' Bu verilen cümlede De yi çıkarttığımızda cümle '' Ali'nin kalemi var. '' cümlesine dönüşür ve ortada cümle hala vardır. Görüldüğü gibi bu cümlede De ayrı yazılmıştır o halde De bağlaçtır.

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DE DA Bağlacı Örnekleri İle Konu Anlatımı

Türkçe derslerinde De Da bağlacını anlamak, yazımını görmek ve ek olan De Da dan nasıl ayrıldığını daha iyi kavramak adına örnek cümlelere bolca yer verilir.

De Da bağlaç olduğunda cümleden çıkartıldığında anlam bozulmaz ve ayrı yazılır. İşte De Da bağlacı örnek cümleleri konu anlatımıyla şöyledir;Örnek Cümle; '' Bana ayakkabı da mı aldın? '' Bu cümle bir soru cümlesidir. Buradaki '' da '' kelimesini cümleden çıkarttığımızda cümle '' Bana ayakkabı mı aldın? '' cümlesine çevrilir. Ortada hala bir cümle vardır ve buradaki ''da '' ayrı yazılmıştır. O halde ''da '' bağlaç görevindedir.

Örnek Cümle; '' İngilizceden de Resimden de kalmışım. '' Burada görüldüğü gibi iki ayrı yerde ''de'' kelimesi kullanılmıştır. Bu cümlede kullanılan ''de'' kelimesi ayrı yazılmıştır ve cümleden çıkarıldığında cümle '' İngilizceden Resimden kalmışım. '' cümlesine dönüşür. Kullanılan ''de '' kelimesi iki cümleyi birbirine bağlayarak bağlaç görevinde yer almaktadır.

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Örnek Cümle; '' Evde de misafir var. '' Bu cümlede iki yerde ''de'' kelimesi görmekteyiz. Birinci ''de'' kelimesi ''ev'' sözcüğüne bitişik olarak yazılmıştır ve bu kelimeden çıkarıldığında anlam bozukluğu yaratmaktadır. O halde birinci yazılan ''de'' kelimesi bağlaç değil ektir. İkinci yazılan ''de'' sözcüğü ise ayrı yazılmıştır ve cümleden çıkarıldığında hala ortada bir cümle ve anlam vardır. Ayrı yazılan ''de'' kelimesi bağlaç görevindedir.