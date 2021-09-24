Dava Türleri Nelerdir? Özel Hukuk Davaları Nelerdir? Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri..

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bebeklere koronavirüs aşısı iddiası Sağlık Bakanlığından açıklamaBebeklere koronavirüs aşısı iddiası! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama#Koronavirüs
Türk Pogba Ozan Tufan için çarpıcı analiz... Olağanüstü...Türk Pogba! Ozan Tufan için çarpıcı analiz... "Olağanüstü..."#Ozan Tufan
Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...Anneannesi ölünce üvey dedesiyle evlendi! Ünlü televizyon yıldızı hakkında şok iddialar...#Skandal
Cumhurbaşkanı Erdoğandan çarpıcı açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
6 ay sonra değişti Merkez Bankası faiz kararını açıkladı6 ay sonra değişti! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı#Faiz Kararı
Emre Demir resmen Barcelonada Bonservisi ve serbest kalma bedeli...Emre Demir resmen Barcelona'da! Bonservisi ve serbest kalma bedeli...#Emre Demir
Bakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedimBakan Soylu yeni projeyi böyle duyurdu: Geçebilen daha görmedim#İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
Canlı | Konyada 2 gol ve kırmızı kart Skor...Canlı | Konya'da 2 gol ve kırmızı kart! Skor...#Konyaspor
Mansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlamasıMansimov’a kardeşinden nitelikli dolandırıcılık suçlaması #Mübariz Mansimov
Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclise sunulacak Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...Yeni düzenleme önümüzdeki hafta Meclis'e sunulacak! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor...#Vergi Mükellefleri
Uğur Şahinden flaş aşı açıklamasıUğur Şahin'den flaş aşı açıklaması#Uğur Şahin
Teknofestte herkes onu merak etti F16larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip UçakTeknofest'te herkes onu merak etti! F16'larda olmayan özellikleri var... İşte Milli Muharip Uçak#Milli Muharip Uçak
Bana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdımBana tecavüz eden adamın bebeğine annelik yapamazdım#Kürtaj Yasası
Uğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Deppe pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değilizUğruna 14 yıllık yuvasını yıktığı aşkı Johnny Depp'e pahalıya patladı: Hiçbirimiz güvende değiliz!#Johnny Depp
Annem akşam saçımı görünce... Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü'Annem akşam saçımı görünce...' Müge Anlı çocukluk yıllarına döndü!#Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Dava Türleri Nelerdir? Özel Hukuk Davaları Nelerdir? Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri..

Dava Türleri Nelerdir Özel Hukuk Davaları Nelerdir Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri..

Yaşanabilecek olası sorunları ortadan kaldırmak ve bunu hukuk nezdinde yapabilmek için, günümüzde birçok farklı dava açılmaktadır. Elbette amacına ve türüne bağlı olarak günümüzde birçok farklı dava bulunmaktadır. Peki, dava türleri nelerdir? Özel hukuk davaları nelerdir? Ceza hukukuna göre dava türleri üzerine merak edilen bilgiler.

Haberin Devamı

Medeni hukuk kanunu olarak da ele alınan günümüzde birçok değişik dava bulunmaktadır. Bu davalar sorunların giderilmesi ve haklı tarafını ortaya çıkarılması noktasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı mahkemeler üzerinden bakılan davalar, nihai sonuç üzerinden hukuk kuralları kapsamında sonuca ulaştırılır. Bu davalar birçok farklı türe ayrılmakta ve her biri kendi içerisinde değişik özellikler sağlamaktadır. 

 Dava Türleri Nelerdir? 

 Açılacak dava birçok farklı amaca bağlı olarak değişik türlere ayrılmaktadır. Bu dava türleri hizmet ettikleri yapı doğrultusunda taraflar üzerinden yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için medeni hukuk üzerinden ele alınmaktadır. Anayasaya bağlı olarak ve anayasa kurallarına uygun şekilde ele alınan dava türlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür; 

 - Boşanma ve tazminat davası

Haberin Devamı

 - Ortaklığın giderilmesi davası

 - Kira davaları

 - İdari davalar

 - Marka, patent ve fikri mülkiyet davaları

 - Miras davaları

 - Sel felaketi ve davalar

 - Spor davaları

 - Tapu ve taşınmaz davaları

 - Tüketici davaları

 - Vergi davaları

 - Kat mülkiyeti davaları

 - Ticari davalar 

 Bu şekilde görüldüğü gibi kanun nezdinde ve anayasa üzerinden birçok farklı dava türü bulunmaktadır. Bu dava türleri amaca uygun olarak ele alınmakta ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında kanun üzerinden değerlendirilmektedir. 

 Özel Hukuk Davaları Nelerdir? 

 Bireysel açıdan ele alınması ile beraber günümüzde özel hukuk davaları oldukça fazladır. Özellikle günlük yaşamda farklı alanlarda yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında, özel hukuk davaları kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılır. Bu yelpazede kişi ya da firma ile beraber dernek ve birçok değişik kurum kapsamında mahkeme nezdinde çözüm ele alınır. Bu doğrultuda özel hukuk davaları üzerinden birçok farklı çeşidini saymak mümkündür. 

 - Boşanma davaları

 - Tazminat davaları

 - Alacak davaları

 - Tapu ve tescil davaları

 - El atmanın önlenmesi davaları

 - İtirazın iptali davaları

 - Kamulaştırma davaları

 - İşçilik davaları

 - Menfi tespit davaları

 - Miras davaları

Haberin Devamı

 - Ortaklığın giderilmesi davaları 

 Başlıca özel hukuk davaları yukarıdaki örnekler üzerine ele alınabilir. Her bir davanın kendi içerisinde farklı amaçları ve bu bağlamda çözüm yöntemleri bulunmaktadır. 

 Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri 

 Herhangi bir suç üzerinden maddi gerçeğe ulaşmak amaçlı ele alınan da havalar ceza hukuku dava türleri olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda ceza mahkemesinin üzerinden suç işlenmesinin öğrenilmesi ile dava başlar. Açılan kamu davası ve re sen gerçekleştirilen dava neticesinde varılan yargılama üzerinden sonuç ortaya çıkarılır. Böylece sanık ya da sanıklar hakkında hüküm verilmesi üzerine, bu döneme kadar geçen süreci süreç ceza hukuku dava türleri olarak öne çıkar. Bu bağlamda birçok farklı ceza hukukuna göre dava türleri bulunmaktadır. Elbette bu davalar özellikle maddi gerçeği öne çıkarmak ve haklı tarafın hakkını elde edebilmesi amaçlı gerçekleşmektedir. 

Haberin Devamı

 Dava Türlerinin Amacı Nedir? 

 Dava türlerinin temel amacı anlaşmazlıkları gidermek ve bu doğrultuda kişisel hakları kanun nezdinde korumaktır. Bu durum hem maddi hem de manevi olarak ön plana çıkar. Anayasa Mahkemesi nezdinde ve medeni hukuk kuralları üzerinden ele alınan dava türleri, amacına uygun olarak kendi özellikleri üzerinden ifade edilmektedir. Açılan davalar maddi ya da idare ile beraber aynı zamanda hapis cezası eşliğinde ele alınmaktadır. Kişisel ya da kurumsal gerçekleştirilen davalar, türü üzerinde sonuca ulaşım imkanı verir.

Haberle ilgili daha fazlası: