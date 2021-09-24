Dava Türleri Nelerdir? Özel Hukuk Davaları Nelerdir? Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri..

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Medeni hukuk kanunu olarak da ele alınan günümüzde birçok değişik dava bulunmaktadır. Bu davalar sorunların giderilmesi ve haklı tarafını ortaya çıkarılması noktasında büyük bir öneme sahiptir. Farklı mahkemeler üzerinden bakılan davalar, nihai sonuç üzerinden hukuk kuralları kapsamında sonuca ulaştırılır. Bu davalar birçok farklı türe ayrılmakta ve her biri kendi içerisinde değişik özellikler sağlamaktadır.

Dava Türleri Nelerdir?

Açılacak dava birçok farklı amaca bağlı olarak değişik türlere ayrılmaktadır. Bu dava türleri hizmet ettikleri yapı doğrultusunda taraflar üzerinden yaşanan anlaşmazlıkların giderilmesi için medeni hukuk üzerinden ele alınmaktadır. Anayasaya bağlı olarak ve anayasa kurallarına uygun şekilde ele alınan dava türlerini şu şekilde ifade etmek mümkündür;

- Boşanma ve tazminat davası

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- Ortaklığın giderilmesi davası

- Kira davaları

- İdari davalar

- Marka, patent ve fikri mülkiyet davaları

- Miras davaları

- Sel felaketi ve davalar

- Spor davaları

- Tapu ve taşınmaz davaları

- Tüketici davaları

- Vergi davaları

- Kat mülkiyeti davaları

- Ticari davalar

Bu şekilde görüldüğü gibi kanun nezdinde ve anayasa üzerinden birçok farklı dava türü bulunmaktadır. Bu dava türleri amaca uygun olarak ele alınmakta ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında kanun üzerinden değerlendirilmektedir.

Özel Hukuk Davaları Nelerdir?

Bireysel açıdan ele alınması ile beraber günümüzde özel hukuk davaları oldukça fazladır. Özellikle günlük yaşamda farklı alanlarda yaşanabilecek olası anlaşmazlıkların giderilmesi noktasında, özel hukuk davaları kendi içerisinde geniş bir yelpazeye ayrılır. Bu yelpazede kişi ya da firma ile beraber dernek ve birçok değişik kurum kapsamında mahkeme nezdinde çözüm ele alınır. Bu doğrultuda özel hukuk davaları üzerinden birçok farklı çeşidini saymak mümkündür.

- Boşanma davaları

- Tazminat davaları

- Alacak davaları

- Tapu ve tescil davaları

- El atmanın önlenmesi davaları

- İtirazın iptali davaları

- Kamulaştırma davaları

- İşçilik davaları

- Menfi tespit davaları

- Miras davaları

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- Ortaklığın giderilmesi davaları

Başlıca özel hukuk davaları yukarıdaki örnekler üzerine ele alınabilir. Her bir davanın kendi içerisinde farklı amaçları ve bu bağlamda çözüm yöntemleri bulunmaktadır.

Ceza Hukukuna Göre Dava Türleri

Herhangi bir suç üzerinden maddi gerçeğe ulaşmak amaçlı ele alınan da havalar ceza hukuku dava türleri olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda ceza mahkemesinin üzerinden suç işlenmesinin öğrenilmesi ile dava başlar. Açılan kamu davası ve re sen gerçekleştirilen dava neticesinde varılan yargılama üzerinden sonuç ortaya çıkarılır. Böylece sanık ya da sanıklar hakkında hüküm verilmesi üzerine, bu döneme kadar geçen süreci süreç ceza hukuku dava türleri olarak öne çıkar. Bu bağlamda birçok farklı ceza hukukuna göre dava türleri bulunmaktadır. Elbette bu davalar özellikle maddi gerçeği öne çıkarmak ve haklı tarafın hakkını elde edebilmesi amaçlı gerçekleşmektedir.

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Dava Türlerinin Amacı Nedir?

Dava türlerinin temel amacı anlaşmazlıkları gidermek ve bu doğrultuda kişisel hakları kanun nezdinde korumaktır. Bu durum hem maddi hem de manevi olarak ön plana çıkar. Anayasa Mahkemesi nezdinde ve medeni hukuk kuralları üzerinden ele alınan dava türleri, amacına uygun olarak kendi özellikleri üzerinden ifade edilmektedir. Açılan davalar maddi ya da idare ile beraber aynı zamanda hapis cezası eşliğinde ele alınmaktadır. Kişisel ya da kurumsal gerçekleştirilen davalar, türü üzerinde sonuca ulaşım imkanı verir.