Data ne demek? TDK'ya göre data kelimesinin anlamı nedir? Data sözlük anlamı  

Değişik anlamları üzerinden data kelimesi günlük yaşamda amaca göre kullanılır. Fakat birçok kişi bu kelimenin anlamını tam olarak bilmeden değerlendirir. Özellikle dijital dünya açısından önemli bir kelime olarak ön plana çıkıyor.

TDK'ya Göre Data Kelimesinin Anlamı Nedir?

Yapılacak olan birçok sayısal analiz noktasında data kelimesi yaygın şekilde kullanılmaktadır. Özellikle raporlamalar ya da yapılacak işlemler açısından en etkin karşılığı sağlayan kelimelerden biridir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu'na göre data kelimesini 2 farklı anlam üzerinden ele almak ve ifade etmek mümkün.

- Veri

- Kendisi ekonomik olmayan ancak ekonomiyi dışarıdan kuşatan ya da çevreleyen unsurlar. Bunlar teknik bilgiler, nüfus, hukuk düzeni ve yönetim biçimidir.

Yukarıda verilen her iki anlamı üzerinden tek başına ya da cümle içerisinde data kelimesi kullanılabilir.

‘’Bu datalar matematiksel açıdan çok yanlış.’’

‘’Yaşamın en etkin data sistemleri içerisinde nüfus ve yönetim biçimi gelmektedir.’’

Bu şekilde yazılı pek çok farklı yerde görüldüğü vakit data kelimesinin ne anlama geldiği üzerinden cümle daha iyi anlaşılabilir. Ayrıca kullanılmak istendiğinde iki farklı anlamı üzerinden de bu şekilde ele alınabilir.