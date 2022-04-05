Darwin’in kayıp not defterleri bulundu

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Açıklamada, 15 ay önce iki not defterinin Cambridge Üniversitesi Kütüphanesi’ne iade edilmesi için dünya çapında çağrı yapıldığı ve defterlerin 9 Mart 2022’de isimsiz olarak Kütüphaneye iade edildiği ifade edildi. İki not defterinin, pembe bir hediye torbasına; “Kütüphaneci, Mutlu Paskalyalar, X” mesajı yazan bir not ile birlikte konulduğu belirtildi. Evrim konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan İngiliz doğa bilimci, jeolog ve biyolog Charles Darwin’in 1837 yılında ünlü Hayat Ağacını taslak olarak çizdiği not defterlerinin durumunun iyi olduğu belirtildi.