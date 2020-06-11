Darüşşafaka’da fırsat senesi

Geçen yıl 2 bin öğrencinin başvuru yaptığı Darüşşafaka’ya, salgın nedeniyle yarı oranında talep oldu. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Türkiye bazında şimdiye kadar sadece 1000 öğrencinin başvurduğunu ama başvuruların 22 Haziran’a kadar devam edeceğini söyledi. Böylece başvuran adayların kazanma şansı geçen yıllara göre iki kat arttı.

‘GEREKİRSE ÖĞRENCİYİ GİDER KENDİMİZ ALIRIZ’

28 Haziran saat 11.00’de 24 şehirde gerçekleştirilecek Darüşşafaka sınavı için, okul yönetimi yoğun bir çalışma yürütüyor. Tayfun Öktem, “Sınav için her türlü önlemi aldık. Hatta sınava gidiş ve gelişlerde sıkıntı yaşayan öğrencilerimize cemiyet olarak yardımcı oluyoruz. Masrafların tamamını karşılıyoruz. Gerekirse öğrenciyi gider kendimiz alırız” bilgisini verdi.