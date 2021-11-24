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Darüşşafaka MarCom ödülüne layık görüldü

#Marcom#Darüşşafaka#M. Tayfun Öktem
Darüşşafaka MarCom ödülüne layık görüldü

Darüşşafaka Cemyieti’nin 2020 Yılı Entegre Raporu, 3 kategoride başvuru yaptığı MarCom Ödülleri’nde, tüm başvurularında ödüle layık görüldü. Raporun şeffaflık, yönetişim ve hesap verilirlik kavramlarıyla doldurulduğunu ve temelini ekip ruhunun oluşturduğunu belirten Darüşşafaka Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, nitelikli eğitimin temel güvencesinin düzenli bağışlar olduğunu vurguladı.

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Darüşşafaka Cemiyeti’nin 2020 yılı faaliyetlerini ve gelecek stratejilerini bütünsel bir bakış açısıyla sunan ilk Entegre Raporu, Merkezi ABD’nin Dallas kentinde bulunan ve Pazarlama İletişimi Profesyonelleri Derneği (AMCP) tarafından dünyanın en geniş katılımlı yaratıcılık yarışması olarak nitelenen MarCom Ödüllerinde 3 kategoride başvuru yaptı. 2020 Yılı Entegre Raporu başvuru yaptığı Faaliyet Raporu Tasarımı- Kurumsal Sosyal Sorumluluk Birincilik (Platinium), Faaliyet Raporu- Sivil Toplum Kuruluşu Birincilik (Platinium), Faaliyet Raporu Yazımı- Kurumsal Sosyal Sorumluluk İkincilik (Gold) ödüllerine layık görüldü

ENTEGRO RAPOR YÖNETİŞİMDE ÖNEMLİ BİR KONSEPT
Entegre Raporun, çağdaş yönetişim içerisinde yeni ve göreceli bir kavram olduğunun altını çizen Tayfun Öktem, “Adı rapor olsa da faaliyetleri bittikten sonra raporlamak yerine, yıl içerisinde ekip ile birlikte çalışarak her açıdan paydaşlarımıza yarattığımız değeri özetleyen bir çalışma şekli de diyebiliriz. Yönetişimde önemli bir konsept. Türkiyede çok az özel sektör şirketinin olduğunu görüyoruz. Sivil toplum içerisinde de öyle. 160 yıldır genetiğimizde bulunan bu şeffaflık, iyi yönetişim ilkelerini aslında yeni bir yaklaşımla Entegre Rapor sayesinde yeni bir mihenk taşı koyduk diyebiliriz” dedi.

YÖNETİŞİM, ŞEFFAFLIK VE HESAP VERİLİRLİK KAVRAMLARI RAPORU DOLDURUYOR”
“Darüşşafaka, salt bir okul değil. Dışarıdan bakıldığında herkes bizi iyi bir ortaokul, lise gibi biliyor. Fakat burası bir ilim irfan yuvası, biz bir aileyiz. Darüşafaka’nın anlamı, şefkat yuvası” diyen Öktem, Bu çerçeveden baktığımızda hayata bir adım geriden başlamış yavrularımıza iyi ve başarılı insan olabilme yolunda camiamız; memleketin insanının kaynaklarıyla memleketimizin yavrularına bir destek veriyor. Onlar da bu hayat yolculuğunda öne çıkma, mutlu olma ve ülkelerine yararlı olma olanağı sağlıyorlar. Bizim için itibar çok önemli olduğundan yönetişim, şeffaflık, hesap verilirlik kavramları Entegre Raporunu çok iyi dolduruyor” dedi.

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FOLKLORDEN YAPAY ZEKAYA FARKLI ALANLARDA FAALİYETLER
Öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin bilgi veren Öktem, Yavrularımız 8 yıl, 4+4 dünya kalitesi standartlarında bir kolej eğimi alır. Çok iyi derecede İngilizce bilirler. Çağın gerektirdiği teknoloji, kodlama, ruhsal ve bedensel gelişim açısından da kendilerini geliştiriyorlar. 50’ye yakın yetenek atölyemiz de var. Bu çerçevede çok ileride olduğumuzu söyleyebilirim. Çocuk ilgisine göre folklor, spor, aşçılık, yapay zeka, sanat, havacılık kulübü, robotik gibi farklı alanlarda kulüp faaliyetlerine katılabiliyor. Bu sayede hem akademik hem de sosyal gelişimlerini sağlayabiliyorlar sözleriyle yararlandıkları imkanları da anlattı.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İÇİN DÜZENLİ BAĞIŞ ÖNEMLİ
Sürdürülebilirliğe önem verdiklerini ve bunun düzenli bağışlarla sağlanabileceğini dile getiren Öktem, “Bizim için sürdürülebilirlik, bir numaralı konu. Çünkü çocuklar okula geldiğinde biz 8 yıllık eğitim sözü vermiş oluyoruz. Halbuki o para bizde yok. Bireysel bağışçımız, kurumsal bağışçımız ve vasiyet bağışçılarımızla ki bireysel bağışçılarımızın fazla olması kaydıyla, bu süreçte yavrularımızın kaynaklarını toparlıyoruz. Bizim için bağış olmazsa olmaz. Tek kaynağımız bağış. Yaklaşık 160 bin bağışçımız var. Bunların yaklaşık yüzde 40’ı bireysel bağışçı, yüzde 20’si kurumsal bağışçı, geriye kalan kısımda ise vasiyet ve diğer kaynaklardır. Tekrar tekrar vurgulamak isterim; bağış bizim can damarımız. Düzenli bağış da bunun olmazsa olmazı. 1 lira, 5 lira, 1000 lira tutar fark etmeksizin, insanımızın bu zor zamanlarda eğitimde fırsat eşitliği misyonumuzu desteklemesini arzu ediyoruz” diye konuştu.

 

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#Marcom#Darüşşafaka#M. Tayfun Öktem

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