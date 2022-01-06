Dartos kası nedir ve nerede bulunur? Dartos kası egzersizleri nasıl yapılır

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Dartos kası konusuna ilgi duyan ve bu konuyu araştıran bireylerin sayısı bir hayli yüksek oranlardadır. Bu kimseler konuya yönelik olan araştırmalarını ise genellikle internet üzerinden yapmaktadır. Bu sebeple dartos kası konusunda verilebilecek her bilginin doğruluğu ve detayı önem taşımaktadır.

Dartos Kası Nedir ve Nerede Bulunur?

İnsan vücudunda pek çok kas türü bulunmaktadır. Bu kas türlerinden biri de elbette dartos kası olmaktadır. Dartos kası erkek bireylerin testislerinin hemen alt çevresinde bulunmakta olan bir kas türü olup istemsiz kas gurubuna dahildir.

Dartos kasının en temel görevi bulunduğu bölgedeki soğuk ve sıcak dengesi sağlamaktır. Herkes tarafından bilindiği üzere erkek bireylerde spermler testislerde üretilmektedir. Testislerin sahip oldukları diğer önemli bir özelliği ise spermleri 35.5 ila 36 derece arasında olan ısı da muhafaza etmektir. Bu noktada ise dartos kası devreye girmektedir.

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35.5 ile 36 derecede arasında bir ısı dengesinin korunmasında önemli bir rol üstlenmektedir. Havaların sıcak olduğu dönemlerde testislerin vücuttan uzak durması ısıyı düşürecek ve istenen düzeyde muhafaza etmesini sağlayacaktır. Dartos kası sıcak olan hava koşullarında gevşer ve bu sayede testisleri vücuttan uzaklaşmasını sağlar.

Testislerde bulunan kırışık deri görünümünü de bu şekilde sağlar. Bu sayede oluşan kırışıklı hem hava akımı yaratır, hem de testislerin vücuttan uzaklaşmasını sağlayarak soğuma olanağı sunar. Sıcak hava koşullarının aksine, soğuk hava koşullarında ise testislerin ısınmaya gereksinimi olur. Bundan dolayı dartos kası kasılarak testisleri vücuda yakınlaştıran bir görev üstlenir. Kısacası Dartos kası testislerin hemen alt çevresinde yer alır. Bu kasın öncelikli ve temel temel görevi ise testislerin içinde bulunmakta olan spermleri 35.5–36 derece tutmasına yardımcı rol üstlenmektir.

Dartos Kası Egzersizleri Nasıl Yapılır?

İnsan sağlığında egzersizlerin yeri tartışılamaz bir öneme sahiptir. Bu bakımdan dartos kası ile ilgili olan egzersiz konusu da pek çok insan tarafından ilgiyle araştırılmaktadır. Özellikle de erkeklerin belirli bir kesimi dartos kası egzersizleri nasıl yapılır sorusuna büyük bir dikkatle yanıt arama yoluna gitmektedir. Bu yanıtları ise daha çok internette aramaya çaba göstermektedir.

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Esasında egzersiz yapılacak olan kasların istemli olarak kasılması ve gevşetilebilir olması gerekmektedir. Fakat dartos kası istemsiz kasılma durumu söz konusu olan kas gurubunda yer almaktadır. Sahip olduğu bu özelliği sebebiyle de istenildiğinde hareket ettirilemeyen bir kas olarak karşımıza çıkmaktadır.

Dolayısı ile Dartos Kası adı verilen bu kas gurubunun dartos kası egzersizleri adı altında herhangi bir egzersiz uygulamasının varlığı söz konusu olmamaktadır. Fakat dartos kasına yönelik olarak sıcak ve soğuk uygulaması yapıldığında ya da maruz bırakıldığında kendisi otomatik olarak çalışmaya başlamaktadır.

Ancak pelvik taban kasları adı verilmekte olan kas gurubu istemli olarak çalıştırılabilir nitelik barındırmaktadır. Erkeklerin yaşamakta olduğu son derece can sıkan problemlerden biri olan erken boşalma sorunun tedavisine yönelik olarak yer verilen “Kegel Egzersizleri” pelvik taban kaslarında uygulanır.

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Fakat bu kasların “Dartos Kası” ile uzaktan ya da yakından bir alakası bulunmamaktadır. Bundan dolayı pelvik kaslarına uygulanacak olan egzersizlerin dartos kası üzerinde herhangi bir etkisinin varlığı söz konusu olmayacaktır. Kısaca testislerin altında bulunan dartos kasına yönelik bir egzersize ihtiyaç söz konusu değildir.