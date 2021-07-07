Darı Nedir, Nerede Satılır? Darı Ne Zaman Ekilir Ve Nerede Yetişir?

Darı özellikle kadınların rastladığı, bildiği, kültürel bir ürünü temsil eden buğday çeşididir. Bu amaçla evlerimizde çeşitli yemeklerin ve gıda maddelerinin yapımında kullanılmaktadır.

Darı Nedir?

Buğday gibi besin maddesi olarak kullanılan buğday ailesinde yer alan ülkemizde çeşitli bölgelerde yetişen bir veya çok yıllık bitki türüne darı denmektedir.

Darı aynı zamanda insan gıdası olarak kullanılabildiği gibi hayvan yemi olarak kullanılmaktadır. Dolayısıyla tarım sektöründeki yeri ve önemi büyüktür.

Darı tohumları Türkiye ülkesinde hemen hemen her bölgede yetiştirilebilmektedir. Tohumların belirli ekim zamanları da bulunmaktadır. Bu zamana göre yetiştirilmekte ve satılmaktadır.

Darı ürününün besin değerleri de incelenmiştir. Aynı zamanda bu bitki türünün 300 adetten fazla çeşidi bulunmaktadır. Sıralamaya bakıldığında buğday ve pirinçten donra en çok kullanılan besin olarak darı gelmektedir.

Bir tahıl ürünü olan darının besin değeri ise diğer tahıl ürünlerine oranda biraz daha azdır. Buğday ve arpada tohumlar bir eksenin etrafından düzenli bir şekilde dizilmiş olur. Fakat bu durum darı tohumları için geçerli değildir.

Darı pek çok besinin yapımında kullanılmaktadır. Örneğin boza içeceğinin yapımında darı kullanılmaktadır. Darı unundan ekmek yapılabilmektedir. Aynı zamanda darı kuşlara yem olarak da verilebilmektedir. Diğer tahıllara göre darı ürünü daha uzun süre depolanabilmektedir.

Saklama süresinin uzun olması ve koşullarından dolayı tercih edilmektedir. Yem olarak kullanılmasının ve insan gıdası olarak kullanılmasının yanında aynı zamanda darının vücuda ve hayvanlara pek çok faydası da bulunmaktadır.

Darı Nerede Satılır?

Darı ürünü çok çeşitlilik gösterdiği için kullanım alanına göre belirli firmalarda satılmaktadır. Örneğin insan gıdası olarak darı tahıl ürünü satın alınmak isteniyorsa tahıl ürünleri satan marketler, firmalar ve çeşitli fabrikalardan satın alınabilir.

Kuş yemi olarak kullanılmak için darı satın alınmak isteniyorsa hayvan yemlerinin satıldığı özel firmalardan kullanım alanına bağlı olarak darı ürünü satın alınabilir.

Bireylerin darı ürününü satın almasının ve hem kendileri hem de hayvanları için kullanmalarının belirli sebepleri bulunmaktadır. Darı tahıl ürünü kalp hastalıklarını ve kanser riskini azaltmaktadır.

Darı tahıl ürünü bol miktarda magnezyum içermektedir. Bu yüzden besleyici ve doyurucu bir üründür. Protein, bakır, fosfor ve magnezyum kaynağıdır. Bu amaçla çocuklarda astıma karşı da olumlu etki etmektedir.

Sindirim sisteminin de sağlıklı çalışmasına yardım etmektedir. Yoğum tempoyla çalışan ve kendisini sürekli yorgun hisseden bireyler yorgunlukla mücadele için bu etkin besin kaynağını kullanmaktadır. Kullanım alanının genişliği ve faydaları sebebiyle darı tahıl ürünü satın alabilecek bir market bulmak oldukça kolay ve basittir. Kısacası darı tahıl ürünü tüm marketler zincirlerinde satılabilmektedir.

Darı Ne Zaman Ekilir?

Tarım sektöründe darı ürünü için en iyi ekim zamanının mısır ekim zamanından iki hafta sonra olduğu bilinmektedir.

Darı ürününün ekim şekli ise çeşitli tarım araçları yardımıyla sırasıyla yapılmaktadır. Bunun için toprak sıcaklığının 13 ile 15 derece arasında olması gerekmektedir.

Ekim derinliği ise toprağın durumuna göre değişmektedir. Genel olarak 1 ile 3 cm arasındadır. Ekim yapılacak darı tohumu ağırlığı ile genellikle 0.5 ile 5 kg ağırlığı tercih edilmektedir.

Mısır ekim zamanı ise Mart Nisan ve Mayıs aylarıdır. Bu aylar içinde mısır ekim zamanı tamamlandıktan iki hafta sonrada darı ekim zamanı gelmektedir. Dolayısıyla darı ekim zamanını da Mart, Nisan ve Mayıs ayları oluşturmaktadır.

Darı Nerede Yetişir?

Darı Türkiye ülkesinde de yetiştirilmektedir. Bu ürün ülkemizde Karadeniz, Güney Doğu, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinde yetişmektedir.

Koca darı denilen bu darı çeşidi ise ekmeğin ham maddesi olarak kullanılmaktadır. Bu ürün daha çok Muğla ve Hatay illerinde yetişmektedir.

Dünyada ise darının yetiştirildiği yerler mısır ürününün yetiştirildiği ülkelerle aynıdır. Dolayısıyla Latin Amerika, Brezilya, Meksika ve Arjantin ülkelerinde mısırla beraber darı ürünü de yetiştirilmektedir.