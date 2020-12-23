Dansçı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dansçı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dansçıların sıklıkla yaptığı işlerden bir diğeri de dans eğitmenliğidir. Çeşitli kurumlarda dans eğitmeni olabilmek için MEB onaylı dans eğitmenliği sertifikası almak gerekiyor. Salon dansı eğitimi veren kurumlarda rumba, salsa ve tango eğitimi alınabilir. Kurslarda eğitimi verilen diğer danslar ise şunlardır: Pasodoble, Bolero, Vals, Hip Hop ve Modern Dans.

Dansçı Nedir?

Çeşitli organizasyonlarda, dans stüdyolarında ve ajanslarda dans eden, profesyonel dans eğitimi almış sanatçılara dansçı denir. Danslar kendi içerisinde serbest stil, halk oyunları ve modern dans olmak üzere üç gruba ayrılır. Her dansın kuralları ve kostümleri birbirinden farklıdır. Eğitimlerini tamamlayan ve sertifikalarını alan dansçılar, başta Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlar olmak üzere birçok farklı kurumda çalışabilir.

Dansçı Ne İş Yapar?

Dansçı, ekibi ile birlikte çeşitli organizasyonlarda sahne alır. Sinema filmlerinde ve video kliplerde de görev alan dansçılar, okullarda ve kurslarda dans eğitmenliği de yapabilir.

Dansçı Nasıl Olunur?

Dansçı olmak isteyenler, temel dans eğitimi veren okullara ve dans kurslarına yazılabilir. Bu kursların süresi dansın türüne göre 6 ile 10 hafta arasında değişiyor. Kursun sonunda verilen sertifika ile organizasyon firmalarına ve ajanslara başvuru yapılabilir.

Profesyonel dansçı olmak isteyenlerin üniversitelerde okuyabileceği bölümler ise şunlardır:

Sahne ve Gösteri Sanatları

Müzik ve Sahne Sanatları

Güzel Sanatlar Fakültesi / Dans Bölümü

Son olarak dans ve yetenek yarışmalarına katılarak da dansçı olunabilir. Bu yarışmalarda sergilenen dans gösterileri beğenildiği takdirde dansçılara birçok kurumdan teklif gelir.

Dansçı Olma Şartları Nelerdir?

1- Profesyonel dansçı olmak isteyenler sık sık egzersiz yapmalı ve fit bir vücuda sahip olmalıdır.

2- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde okunmalı ya da profesyonel eğitmenlerden ders alınmalıdır.

3- Dans kurslarına katılıp sertifika almalı.

Dansçının Görevleri Nelerdir?

1- Bir dans ekibinde yer alan dansçılar, tüm provalara katılmalıdır.

2- Gösteriden önce dans kıyafetini hazırlamalı.

3- Dans topluluğuna yeni katılmış kişilere yardımcı olmalı.

4- Sağlığına ve beslenmesine dikkat etmeli.

5- Yeni figürler öğrenerek kendisini geliştirmeli.

6- Sadece tek bir dans türü ile yetinmeyip farklı danslar öğrenmeli.

7- Yeni koreografiler oluşturmalı

Dansçı Maaşları Ne Kadar?

Türkiye'de dansçıların aldığı en düşük maaş 2500 TL İLE 2800 TL. arasında değişmektedir. Prodüksiyon firmaları ve ajanslarda çalışan dansçıların aldığı en düşük maaş ise 4000 - 5000 TL. arasındadır.

Dansçıların aylık ortalama kazancı: 3200 TL. - 3800 TL.

Dansçıların aldığı en yüksek maaş: 5000 TL. - 7500 TL.

Dansçı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Çeşitli festivallerde, sahne sanatlarında ve açık hava etkinliklerinde dans gösterileri düzenlenmektedir. Dans toplulukları katılan dansçılar bu gösterilerde yer alabilir. Bunun dışında profesyonel dansçıların çalışabileceği kurumlar ve yapabileceği etkinlikler şu şekilde sıralanabilir:

1- Dans eğitmenliği sertifikası alanlar, dans kurslarında eğitmenlik yapabilirler.

2- Tiyatro oyunlarında, dizi ve film projelerinde görev alabilirler.

3- Konser ve festival gibi organizasyonlarda sahne alabilirler.

4- Müzisyenlere klip çekimleri için dansçı hizmeti sunan organizasyon firmalarında çalışabilirler.

5- Reklam çekimlerinde görev alabilirler.

6- Dans ve video klip ajanslarında çalışabilirler.

7- Dans kursu açabilirler.

8- Çeşitli eğlence merkezlerinde sahne alabilirler.

9- Bale ve dans okullarında eğitmenlik yapabilirler.

10- Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda dans koçluğu yapabilirler.