Damlaya Damlaya Göl Olur atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Damlaya Damlaya Göl Olur; Şu an biriktirilen ufak bir kazancın, yarın daha büyük kazanca dönüşeceğini anlatan bir atasözüdür.

Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

TDK’ya göre Damlaya Damlaya Göl Olur; “ Ufak ufak biriken şeyler, yeri geldiğinde gözle görülür bir büyüklüğe ulaşacağı için küçümsenmemelidir” manasında kullanılan bir söz.

Bugün az ar azar biriken şeyler, yarın birikerek dağ gibi bir niceliğe sahip olur. Bu yüzden az diye küçümsenmemesi gerekir. Küçük şeylerin değerleri iyi bilinmeli, boş yere israf edilmemelidir. Çünkü küçük şeyler, zamanla birikerek çok daha büyük varlıklara dönüşecektir.

Damlaya Damlaya Göl Olur Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Harçlığımın bir kısmını biriktirdim çünkü damlaya damlaya göl olur.

- Annem çeşmenin su damlattığını görünce, damlaya damlaya göl olur, bunu hemen tamir etmeli dedi.

- Babam maaşının bir kısmını, bana bilgisayar almak için bir kenara koydu, damlaya damlaya göl olur dedi.