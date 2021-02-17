Dam Üstünde Saksağan Vur Beline Kazmayı atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dam üstünde saksağan vur beline kazmayı atasözü, genellikle saçma sözler ya da gereksiz konuşmalar karşısında kullanılan bir atasözüdür.

Dam Üstünde Saksağan Vur Beline Kazmayı Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer gerçekleşen bir olayın sebebi ve sonucu arasında mantıksız bir ilişki varsa, bu mantıksızlığı belirtmek için bu atasözü kullanılır. Yani sebepler ve sonuçların birbiri ile olan ilişkisi mantıksızsa ve herhangi bir bağlantı kurulamıyorsa, bu durumda bu atasözü kullanılır. Aynı zamanda gereğinden fazla gereksiz ve çok konuşan bir insanın durumuna tepki göstermek için de bu atasözü kullanılmaktadır.

Dam Üstünde Saksağan Vur Beline Kazmayı Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Artık dayanamayıp, dam üstüne saksağan vur beline kazmayı dedim, çünkü çok boş ve gereksiz konuşuyordu.