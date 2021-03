Daldan Dala Konmak ne demek? Daldan Dala Konmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Kararsız kişileri tanımlayan birçok deyim, günümüze kadar ulaşmıştır. Düşünceleri an be an değişen insanlar için ''Ayran Gönüllü'' ve ''Yanar Döner'' denir.

Daldan Dala Konmak Ne Demek?

Daldan dala konmak deyimi tek bir şeye odaklanamamak ve birbirine taban tabana zıt şeylerle ilgilenmek demektir. Pek çok yerde ''Daldan dala atlamak'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Daldan Dala Konmak Deyiminin Anlamı (TDK)

1- Beğenilerini, ilgi alanlarını ve isteklerini sürekli değiştirmek.

2- Karar verirken zorluk çekmek, bir türlü karar verememek.

3- Sohbet ederken bir konu bitmeden başka bir konuya geçmek.

Daldan Dala Konmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Konuşurken sürekli daldan dala konduğunun farkında mısın acaba?

2- Böyle daldan dala konarsan hiçbir işte dikiş tutturamazsın.