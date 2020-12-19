Dadı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Dadı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Dadı ev içerisinde ebeveyn olmadığı takdirde çocukların bakımını üstlenirler. Çocuklara bakan dadılar bu hizmetin karşılığında ebeveynlerden anlaştıkları maaşları alırlar.

Dadı Nedir?

Evlerde ebeveynler olmadığı zamanlarda çocukların bakımı ile ilgilenen ve bunun karşılığında bir ücret alan kişiye dadı denilmektedir. Dadılar gün içerisinde çocukların her türlü bakımları ile ilgilenirler. Dadılar çocukların belli bir yaştan başlayarak ilerleyen sürece kadar tüm bakımları ile ilgilenirler. Günümüzde çoğu anne iş yaşamında yerini alıyor. Çalışan anneler çocukları ile ilgilenemedikleri için dadılardan yardım alıyorlar. Dadılar ise çalıştıkları günler için belli bir ücret alıyorlar.

Dadı Ne İş Yapar?

Çalışan anne ve babalar çocukları ile ilgilenemiyorlar. Özellikle bebeklik çağında ebeveynlere yardım için dadılar devreye giriyor. Çocuk gelişimi konusunda eğitim alan dadılar bebeklerin gelişimi ile ilgili her konuda bebekler ile ilgileniyorlar. Yurtdışında dadılık genellikle saatlik olarak yapılıyor. Dadılar da saatlik ücret alabiliyorlar. Türkiye genelinde ise dadılar aylık ücret üzerinden çalışabiliyorlar. Bu mesleği yapan kişiler çoğu zaman ebeveyne yardımcı oluyorlar.

Dadı Nasıl Olunur?

Dadı olmak için bazı şartları yerine getirmek gerekir. Öncelikle dadılık kurslarında belli bir eğitim almak gerekir. Aynı zamanda üniversitelerin çocuk gelişimi bölümünü bitiren kişiler de dadılık yapabilirler. Dadı olmak isteyen kişiler kendilerini geliştirmek için çeşitli seminerlere de katılım gösterebilirler. Özellikle 3 yaşından büyük olan çocuklara bakan dadıların mutlaka çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olmaları gerekir.

Dadı Olma Şartları Nelerdir?

Dadılar genel olarak çocuklar ile konuşabilmek için güçlü bir iletişim becerisine sahip olmalılar. Anne ve babalarından uzak olan çocukların davranışları da değişiklik gösterir. Bu nedenle iyi bir dadının da bu konuda eğitimli olması çok önemlidir. Dadılar çocuklara da profesyonel bir şekilde yaklaşmalılar. Bebek bakıcıları kendi alanlarında bebek gelişimi ile ilgili eğitim almalılar. Bunun yanı sıra çocuk bakıcıları da kendi alanlarında eğitim ve seminerlere de katılmalılar. Böylelikle dadılar çocuklar ile rahat bir şekilde iletişim kurabilirler. Bakanlıklar da bu konuda eğitimler veriyor.

Dadının Görevleri Nelerdir?

Anne ve babalar çocuk yetiştirmede dadılardan yardım alabilirler. Bu da belli bir ücret karşılığında olur. Dadıların çalışmaları sırasında bazı görevleri bulunur. Güvenilir olan dadıların çocukların güvenliğine de çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü bebekler ve çocuklar anne ve babalarından ayrı kaldığı zamanlarda dadılara emanet edilirler. Dadıların öncelikli görevi çocukların ve bebeklerin güvenliğini sağlamalarıdır. Bunun yanı sıra dadılar sabırlı olmalıdır. Çocuklar ile iletişim büyük bir özen gerektirir. Ayrıca dadıların kişisel hijyen kurallarına da uyum sağlaması çok önem taşır. Bunun yanı sıra genel kültürü yüksek dadılar her zaman daha fazla tercih edilir. Ayrıca dadıların güçlü bir iletişim becerisi de olmalıdır.

Dadı Maaşları Ne Kadar?

Dadı maaşları genellikle çalışma alanına ve çalışma saatlerine göre farklılık göstermektedir. Günümüzde en düşük dadı maaşları 2 bin 290 olarak belirleniyor. Aynı zamanda ortalama dadı maaşı 4 bin lira olarak ortaya çıkıyor. Dadıların eğitimlerine ve donanımlarına göre dadı maaşları 7 bin 100 liraya kadar çıkabiliyor. Dadıların yeterlilik seviyelerine ve çocuklara öğretilerine göre maaşları da farklılık gösteriyor.

Dadı İçin İş İmkanları Nelerdir?

Dadılar için iş olanakları oldukça geniştir. Dadılar bebek ve çocuk bakımı için ebeveynlere yardımcı olurlar. Özellikle saate, haftaya ve ya aya göre bebekler ile çocukların bakımını üstlenirler.