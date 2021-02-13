D1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır? D1E Sınıfı Sürücü Belgesi Alma Yaşı, Şartları Ve Harç Fiyatı (2020)

Ehliyet ustalık ve yeterlilik anlamına gelen bir kelimedir. Sürücü ehliyeti de adını bu anlamından almaktadır. Farklı sınıfları bulunan sürücü ehliyetinin aldığınız sınıfa ait araçların kullanım hakkına sahip olabilirsiniz.

D1E Sınıfı Ehliyet Hangi Araçları Kullanır?

D1E sınıfı ehliyetle hangi araçların kullanılabileceği merak edilmektedir. D1E sınıfı ehliyet sahibi olanlar minibüs kullanma yetkisine sahip olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken yolcu sınırlamasıdır.

D1E sınıfı ehliyetle kullanılan araçların yolcu sınırı 16+1 olarak belirlenmiştir. Ayrıca D1E sınıfı ehliyet sahibi olanlar M, B, BE, B1, D1 ve F sınıflarıyla belirlenmiş tüm araçların kullanma yetkisine sahiptir. D1 sınıfı araçlara takılabilen römork gibi birleşik araçları da azami yük sınırı (750 kg.) korunacak şekilde kullanma yetkisine sahiptir.

D1E Sınıfı Sürücü belgesi Alma Yaşı ve Şartları Nelerdir?

D1E sınıfı sürücü belgesi almak yaş şartına bağlanmıştır. Öncelikle D1E sınıfı sürücü belgesi alabilmek için 21 yaşı bitirmiş olma şartını sağlamak gerekmektedir. Ayrıca en az B grubu bir ehliyetin sahibi olunmalıdır. Daha önce herhangi bir nedenden sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak başvuru şartları arasındadır. Sonrasında gerekli evraklar;

En az ilkokul düzeyinde bir eğitim belgesi

Sürücü olabilir onaylı sağlık raporu

Sabıka kaydı temiz raporu

Son 6 aya ait çekilmiş biyometrik fotoğraf

Kimlik fotokopisi

Başvuru için gerekli belgeler olarak hazırlanmalıdır. Şartları ve belgeleri tamamlayarak D1E sürücü adayı olmanın ilk adımı atılmış olmaktadır.

D1E sınıfı Sürücü Belgesi Harç Fiyatları (2020)

Sınavlarda başarılı olarak ehliyetlerini almaya hak kazananların ehliyetlerini alabilmesi için harç ücretini yatırmaları gerekmektedir. Ödenmesi gereken harç ücreti olarak toplamda üç kalem belirlenmektedir. Harç ücreti, ehliyet kartı ücreti olarak değerli kağıt bedeli, Polis vakfına katkı olarak hizmet bedeli ödenmesi gerekir.

Her ehliyet sınıfı için belirlenen harç bedeli farklılık gösterir. Fakat değerli kağıt ve hizmet bedeli miktarları değişmez. D1E ehliyeti için 2020 yılında ödenmesi gereken harç bedeli 1254 TL, değerli kağıt bedeli 202 TL, hizmet bedeli ise 38 TL olarak belirlenmiştir. Harç bedeli ile birlikte 2020 yılında D1E ehliyetine sahip olmak için toplam olarak 1494 TL ödenmesi gerekir. Belirlenen fiyatlar 2020 yılı için geçerlidir.