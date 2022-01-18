Cümleye ünlemden sonra büyük harfle mi başlanır?

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Ünlem işaretinden sonra cümleye büyük harfle başlanmaktadır.

Ünlem İşareti Görevi Nedir?

Ünlem işareti duygu bildiren cümleler için kullanılan bir noktalama işaretidir. Sevinç bildiren veya kızgınlık, korku bildiren cümlelerden kelimelerden sonra ünlem işareti koyulmaktadır. Ünlem işareti seslenme veya uyarma kelimelerinden veya cümlelerinden sonra kullanılmaktadır. Ünlem seslenme sözlerinden sonrada kullanılmaktadır.

Ünlem İşaretinden Sonra Cümleye Nasıl Başlanır?

Ünlem işareti noktalama işaretlerinden biridir. Ünlem işareti cümleyi bitirdiği ve arkasından yeni bir cümleye başlandığı için ünlemden sonra cümleye büyük harfle başlanmalıdır. Ünlem işareti tek bir kelime kullanılsa bile arkasından gelecek yazıya büyük harfle başlanması gerekmektedir.