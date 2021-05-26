Cümle Nedir? Cümlenin Özellikleri Nelerdir? Doğru Cümle Nasıl Kurulur?

Cümle, kendi içerisinde kategorilere ayrılır. Yüklemine, anlamına, yüklemin türüne ve yapısına göre olarak çeşitlerine ayrılır.

Kendi içerisinde yargı taşıyan yani yüklemi bulunan ve barındıran söz dizisine cümle adı verilir. En kolay tanımıyla cümle, yargı bildirir.

Cümlenin Özellikleri Nelerdir?

Bir şeyin cümle olabilmesi için belli bir yargı taşıması gerekmektedir ve bu yargı yüklem ile mümkündür. Bunun yanı sıra anlatılmak istenen herhangi bir olay, düşünce ya da olguların ifade edilmesi adına kurulduğu da bilinir. Cümlelerin özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir.

1. Cümle içerisinde dil bilgisi açısından doğru kavramlar bulunmalıdır. Doğru olabilmesi için kurallara uymak gerekir.

2. Cümle içerisinde yüklem ve özne yer almalıdır.

3. Nesne, tümleç, yüklem birbiri ile ilişkili ve birbirine bağlı olmalıdır. Kurallara uygun bir şekilde dizilmelidir.

4. Özellikle sıfat ve isim tamlaması gibi kelime grupları kullanılırken dil bilgisi kurallarına uymak büyük önem taşır.

5. Cümlenin güzel ve akışkan olabilmesi için kurulan cümlede özne ve yüklemin arasında beraberlik ve uyum sağlanmalıdır.

6. Kurulan cümlede duygu ve anlatılmak istenen şeyler tam olarak, açık bir şekilde ifade edilmelidir.

7. Cümle oluşturabilmek için gerekli ögeler vardır. Eğer bu ögelerden biri eksik olursa açıklık sağlanamaz ve anlaşma bozukluğu meydana gelir.

8. Anlatım kısa, yalın, az sözle çok şey anlatılabilir türden olmalıdır.

9. Süslü anlatımdan uzak durmak gerekir. Süslü anlatım bulunan cümleler karışık yapıyı meydana getirir.

Doğru Cümle Nasıl Kurulur?

Doğru cümle kurulması için gereken en önemli unsur yüklemdir. Doğru bir cümle kurabilmek için yargı bildirmiş olan, fiil ya da ek fiil ile çekimlenmiş bir isim olması yeterli olacaktır. Yüklem, ihtiyaca göre başka unsurlar ile desteklenir ve bu sayede cümle istenildiği gibi uzatılır. Cümlede kelimelere ya da kelime gruplarına sınır konulmaz.