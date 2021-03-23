Cümle Kapısı ne demek? Cümle Kapısı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cümle kapısı bazı büyük ve öneli yerlerin, saray olabilir, konak olabilir buraların giriş kapısı anlamına gelmektedir.

Cümle Kapısı Ne Demek?

Cümle kapısı deyim olarak bir nesneyi ifa etmektedir. Diğer deyimlerden farkı budur. Diğer deyimler genellikle durum ifadesi yaparken, cümle kapısı bir nesne ifadesinde kullanılır. Büyük alanların giriş kapısı manasına gelir.

Cümle Kapısı Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Cümle kapısı deyimi Türk Dil Kurumu tarafından anlamlandırılmıştır Türk Dil Kurumu cümle kapısı deyiminin anlamını şu şekilde ifade etmektedir: Konak, saray gibi büyük binaların ana giriş kapısı.

Cümle Kapısı Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cümle kapısı deyimi günlük hayatta çok fazla kullanılmamakla birlikte eskiler tarafından sıklıkla kullanılırdı. Örnek cümle olarak: Sarayın cümle kapısı devlet büyükleri ile dolmuştu.