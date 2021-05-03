Culloden Savaşı Tarihi Ve Önemi - Culloden Savaşı Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Culloden Savaşı 1745 yılında Jacobite İsyanına son veren İngiliz - İskoç savaşının adıdır.

Culloden Savaşı Nedir?

Culloden Savaşı, 1745 yılında yükselen Jacobite'nin son çatışmasıydı. Charles Edward Stuart'ın Jacobite ordusu 16 Nisan 1746 tarihinde William Augustus ve Cumberland Dükü tarafından Inverness yakınlarındaki Drummossie Moor'a bağlı Culloden'de olarak İngiliz Hükümeti tarafından kararlı bir şekilde yenildiği savaştır.

Colloden Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

James'in oğlu Charles Edward Stuart tarafından düzenlenen son saldırı olup 1745 yılında Culloden bölgesinde yapılmıştır. Büyük bir yenilgiye uğrayan ve ordusu yok edilen Charles Edward Stuart hem savaşı kaybetmiş hem de jacobite davası ciddi biçimde tarih sahnesinden silinmiştir.

Culloden Savaşı Tarihi

Culloden Savaşı, jacobite isyanlarının sonuncusu olup 1745 yılında İskoçya'nın Culloden bölgesinde gerçekleşmiş bir savaştır.

Culloden Savaşı Kimler Arasında Ve Nerede olmuştur? Culloden Savaşı Tarafları

Culloden, İskoçya'da bulunan bir bölgenin adıdır. İskoçya' da Inverness yakınlarında bir yere Culloden adı verilmiştir. 1745 yılında savaş burada yani Culloden' de yapılmıştır. Culloden Savaşı İngiliz- İskoç savaşı olarak bilinir. Fakat doğrusu bu savaş Katolik İskoçlar ile İngilizler arasında gerçekleşmiştir. Culloden Savaşı'nda yer alan İskoç'lar aslında sadece İskoç nüfusunun azınlığını oluşturan Katoliklerdir. Protestan İskoçlar bu safta yer almamıştır.

Culloden Savaşı Nedenleri

1745 yılında yapılan Culloden Savaşının nedenlerini şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

l İngiltere Kralı James 1689 yılında tahttan indirilmişti. Kral James taraftarları kralın yeniden tahta geçmesi için isyanlar çıkarmışlardır. Hatta Kral James' den sonra bile bu isyanlar sürmüştür.

l Siyasi hareket olarak başlayan bu isyanlar her seferinde bastırılmıştır. Daha sonraki dönemlerde ise sadece marjinal bir muhalefet olarak tarihe geçmiştir.

l "Jacobite" kelimesi Kral James'in Latince halidir. Jacobiteler de James taraftarları anlamına gelmektedir.

l Jacobiteler kendilerine İskoç klanları, üst düzey ruhban ve yerli Katolikler arasından taraftar bulmuşlardır.

l Kral James her ne kadar 1701 yılında ölmüşse de jacobitelerin isyan hareketleri sürmüştür. Oğlu James Francis Edward 3.James olarak Fransa ve İspanya tarafından tanınmıştır. İşte 3. James 1708 yılında başarısız olan bir isyan hareketine kalkışır.

l Bu başarısızlık onu yıldırmaz. Üçüncü James 1715 yılında Fransız Ve İspanyol destekli bir ordu ile İngiltere' ye çıkar. felaketle sonuçlanan bu girişimi tam bir bozgundur.

l Üçüncü James bundan sonra bir kez daha bu kez de İspanyol destekli son bir istilaya daha teşebbüs eder. 1719 tarihli bu başarısız saldırısı üzerine pes ederek Roma' ya gider.

l Ancak jacobite isyanlarını 3.James'in ölümünden sonra oğlu sürdürür. Fransa ve İngiltere'nin harp halinde olmasını fırsat bilir. Charles Edward Stuart son kez bir hamle yaparak 1745 yılında İskoçya'ya çıkar ve Culloden denilen bölgede harbe tutuşur. Başta iki küçük zafer kazansa da büyük bir hezimete uğrar, ordusu yok edilir.

Culloden Savaşı Sonuçları

Culloden Savaşının sonucunda süregelen jacobite isyanları tamamen sona ermiştir. 3. Kral James'in ölümünden sonra bile süregelmiş bu siyasi düşünce ve isyanlar bu savaş ile tamamen bitmiştir. Üçüncü James'in oğlu olan Charles Edward Stuart da 1745 yılındaki bu yenilgiden sonra Roma' ya gitmiştir ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır.

Culloden Savaşı Önemi

Culloden savaşı, jacobite davasının ciddi bir siyasi hareket olmaktan çıkararak marjinal bir muhalefete dönüşmesine sebep olmuştur. Defalarca yapılan başarısız savaşlarda ise çok sayıda insan ölmüş ve bir o kadar da sürgün yaşanmıştır. Culloden savaşı bu yönü ile önemlidir.