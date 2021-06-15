CPR nedir, neden önemlidir? Temel yaşam testeği (CPR) ne zaman yapılır?

CPR, kardiyopulmoner resüsitasyon anlamına gelir. Vücuttaki oksijen akışını sürdürmek için kan akışını kısmen de olsa aktif tutmak amacıyla kalp atmayı bıraktığında yapılır.

Cpr Nedir, Neden Önemlidir?

İlk olarak bu tip durumlarla karşılaştığınızda önce 112’yi aramalısınız. Ambulans ve sağlık ekipleri gelene kadar eğer CPR biliyorsanız, bir kişinin hayatını kurtarabilirsiniz. CPR, ani kalp durması (SCA) meydana geldiğinde oksijenli kanın kalbe ve beyne akmasını sağlamak için tasarlanmış bir yöntemdir. Kalp kanı pompalayamadığı için, dışarıdan yardım almadan dakikalar içinde doku ve organ ölümü gerçekleşebilir. Ani kalp durması kurbanlarının yaklaşık %92'si hastaneye ulaşmadan ölüyor. İstatistikler, CPR'yi daha fazla insan bilirse daha fazla hayat kurtarılabileceğini kanıtlıyor. Acil suni teneffüs, bir kurbanın hayatta kalma şansını ikiye katlayabilir, hatta üçe çıkarabilir.

CPR'nin kalbi yeniden başlatması olası değildir. Amaç; oksijenli kanın beyne ve kalbe kısmi akışını sağlamak olmalıdır. Ayrıca, doku ölümünü geciktirmek ve kalıcı beyin hasarını önlemek, ölüm olmaksızın başarılı resüsitasyon fırsatını genişletmektir. Defibrilasyon olarak adlandırılan bir elektrik şokunun uygulanması, genellikle canlı kalp ritmini eski haline getirmek için gereklidir. CPR, kalp ritmini indüklemede başarılı olacaktır ve hasta nefes alana veya ölü ilan edilene kadar sürdürülmelidir.

Bilinci yerinde olmayan bir kişi nefes almadığında zaman çok önemlidir. Kalıcı beyin hasarı, oksijensiz sadece 4 dakika sonra başlar ve 4-6 dakika sonra ölüm meydana gelebilir. Araştırmalar, hiçbir şey yapmamaktansa bir şeyler yapmanın çok daha iyi olduğunu göstermiştir. Bir şeyi yapmakla hiçbir şey yapmamak arasındaki farkı birinin hayatını kurtarabilir.

CPR Nasıl Öğrenilir?

CPR öğrenmenin en iyi yolu, akredite bir tıbbi acil müdahale sağlayıcısı tarafından sunulan bir CPR kursuna katılmaktır. CPR hem öğrenilmesi, uygulanması hem de düzenli olarak güncellenmesi gereken bir beceridir. Halk için bu kurslar hızlı, kolay ve eğlencelidir. Katıldığınız ilk yardım kursları sayesinde birinin hayatını kurtarabilirsiniz.

Temel Yaşam Testeği (CPR) Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

CPR, herhangi bir nedenden ötürü kalbin durması sonucunda yapılmaktadır. Fakat bu konuda herhangi bir eğitiminiz yoksa daha kötü sonuçlar doğurmamak için yapmaktan kaçınmalısınız. Yeni kılavuzlar, CPR konusunda eğitilmemiş ve gerekli becerilere sahip olmayanların yalnızca göğüs kompresyonu yapması gerektiğini belirtmektedir. Eğer alanda ilk yardım bilen birisi varsa kendisine izin verin ve hastanın rahatlayabilmesi için çevresinden uzak durun.

Hastanın yanında diz çökün,

Bir elinizin topuğunu göğsün ortasına meme ucu çizgisine yerleştirin. Göğüs kemiğinde (iki meme ucunu birleştiren hayali çizgi)

Diğer elinizin topuğunu ilk elin üzerine yerleştirin,

Kollarınız düz ve dirsekleriniz kilitli ve omuzlarınız doğrudan ellerinizin üzerinde olacak şekilde kurbanın üzerine eğilin,

Kazazedenin göğüs kemiğine 5 cm dikey olarak “bir ve iki ve üç ve dört…” saymak için aşağı doğru bastırın ve her rakam söylediğinizde bir kez itin. "Ve" derken, baskıyı azaltın ama ellerinizi göğüste bulunduğu yerden hareket ettirmeyin.

Dakikada yaklaşık 100 kez sert ve hızlı bir şekilde bastırmalısınız,

Hareket belirtileri olana veya acil yardım gelene kadar göğüs kompresyonlarına devam etmelisiniz.

CPR öğrenmenin önemi, dakikada atımları ezberlemek veya 2 inçlik göğüs kompresyonunun nasıl bir his olduğunu anlamakla ilgili değildir. Bu, bir gün sevdiğiniz birine fayda sağlayabilecek basit ama eleştirel bir eğitime yatırım yapmakla ilgilidir. Sevdiğiniz birinin kardiyak bir olayın kurbanı olması durumunda, çaresiz bir seyirci olmak istemezsiniz. Onların yaşam çizgisi olma gücüne sahipsiniz.