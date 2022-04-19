Cover Letter Nedir? Etkili Profesyonel İngilizce Cover Letter (İş Mektubu) Nasıl Yazılır

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Cover letter, özgeçmiş oluşturduğunuzda en başta kullanacağınız kapak görseli ve yazısıdır.

Cover Letter Nedir?

Cover letter yani önyazı özgeçmişinizle birlikte gönderdiğiniz, başvurduğunuz işle ilgili beceri ve deneyimler hakkında ek bilgi sağlayan bir belgedir. Ana rolü, kendinizi işverene tanıtmak ve onları özgeçmişinizi okumaya teşvik etmektir. Ayrıca, onlara işleri için doğru kişi olduğunuzu göstermeyi amaçlar. İşle ilgili niteliklerinizi, deneyiminizi ve olumlu çalışma özelliklerinizi özetlemelidir. İyi yazılmış bir ön yazı aynı zamanda güçlü yazılı iletişim becerilerine sahip olduğunuzu gösterir. Dört genel Cover letter türü vardır. Bunlar;

Başvuru Mektubu

Bu, en yaygın ön yazı türüdür ve bir işe başvurmak için kullanılır. Bu geleneksel tarz, iş ilanının gereklilikleriyle ilgili olduğu için mesleki deneyiminizle ilgili ayrıntıları içerir.

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Referans Mektubu

Bir iş başvurusunda bulunurken bir sevk mektubu da kullanılır, ancak sizi açık pozisyona yönlendiren mevcut bir çalışanın adından bahseder. Bir tavsiye, işe alım sürecinde öne çıkmanıza yardımcı olabilir. Yönlendirme süreci aracılığıyla işe almak, işverenler için iş sitelerini kullanmaktan genellikle daha kolay, daha ucuz ve daha etkilidir.

İlgi Mektubu

İlgi mektubu, çalışmak istediğiniz bir şirkette iş ilanları hakkında bilgi almak için kullanılan bir ön yazıdır. Bir şirketin iş ilanları olmayabilir, ancak yine de nitelikli bireyler arıyor olabilir. Bu tür bir ön yazı, işe alım yöneticisinin onlarla çalışmakla ilgilendiğinizi bilmesini sağlamak için inisiyatif alır.

Değer Teklifi Mektubu

Değer önerme mektubu, becerileriniz, başarılarınız ve bir şirkete ekleyebileceğiniz değer gibi sizi benzersiz kılan şeyleri açıklayan bir özettir. Bu tür kısa ön yazı genellikle özgeçmiş özeti olarak veya "bana kendinden bahset" tarzı mülakat sorularına cevap olarak kullanılır.

Etkili Profesyonel İngilizce Cover Letter Nasıl Yazılır?

Bir ön yazı önemlidir çünkü özgeçmişinizle ilgili ayrıntıları daha derinlemesine açıklar ve bir işe alım yöneticisinin sizinle ilgili sahip olduğu ilk izlenimdir. İşverenler, başvuru sahibi havuzunu daraltmak ve görüşme yapmak istedikleri aday grubunu seçmek için kapak mektupları kullanır. Bazı işler bir ön yazı gerektirse de hangi adayların ekstra çaba göstereceğini görmek için isteğe bağlı kılar. Etkili bir Cover letter yazmak için;

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Ön yazınız kısa olmalıdır (yaklaşık 2-3 paragraf). Becerilerinizin, deneyiminizin ve kişisel özelliklerinizin sizi iş için nasıl iyi bir çalışan olduğunuzu açıklamalıdır.

Kapak mektubunuzu daima her işverene göre düzenleyin. Belirli bir göreve başvururken genel bir mektup göndermek, iş konusunda ciddi olmadığınız izlenimini verebilir. Bir iş fuarında veya ağ oluşturma etkinliğinde bir işverenle buluşuyorsanız ve onlar hakkında fazla bir şey bilmiyorsanız, onlara tek sayfalık bir konuşma sunmayı düşünebilirsiniz.

Kapak mektubunuzu her zaman belirli bir kişiye yönlendirin. "Kiminle ilgili olabilir" veya "Sayın bey/hanımefendi" ifadesini asla kullanmayın. Kime hitap edeceğinizi bilmiyorsanız, işletmeyi arayın ve işe alımlarını kimin yürüttüğünü öğrenin.

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Mevcut ve geçmiş deneyiminiz ve bunun yeni pozisyonda başarılı olma yeteneğinizi doğrudan nasıl etkilediği hakkında ayrıntılı bilgi verin. Bilginizle karşılaştırabileceğiniz işin belirli yönlerini seçmek için iş tanımına çok dikkat edin.

İşverenler, onlarla çalışmak için motivasyonunuzu bilmek ister. İşin görevlerine samimi ilgi gösteren ve şirket hakkında coşku duyan birini işe almak istiyorlar. Orada çalışmanın kariyer hedeflerinizi, tutkularınızı veya ilgi alanlarınızı nasıl yerine getireceğini açıklayın.

İşin gerektirdiği becerilerle ilgili yeterliliğinizi gösteren ilgi çekici bir hikaye anlatmak, kapak mektubunuzu daha benzersiz ve akılda kalıcı hale getirir.

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"Bu fırsat hakkında daha fazlasını duymak için sabırsızlanıyorum" gibi kibar, açık uçlu bir harekete geçirici mesaj, heyecanınızı gösterir ve işverenlerin sizi araması için bir neden önerir.