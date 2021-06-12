Çorum lise taban puanları 2021! Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi
LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri de taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Çorum'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...
Çorum'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çorum'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...
Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.
|Okul Adı
|Okul Türü
|Öğretim Süresi
|Öğretim Şekli
|Yabancı Dili
|Kont.
|Taban Puanı
|En Düşük Yüzdelik
|En Yüksek Yüzdelik
|ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|120
|449,2108
|1,81
|0,09
|ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi
|Anadolu Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|180
|413,4197
|5,71
|1,27
|ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|395,0931
|8,74
|2,3
|ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|380,6795
|11,7
|0,59
|ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|377,3425
|12,46
|1,91
|ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi
|Sosyal Bilimler Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|90
|373,7551
|13,32
|5,73
|ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|366,0286
|15,25
|7,15
|ÇORUM / KARGI / Kargı Fen Lisesi
|Fen Lisesi
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|60
|358,724
|17,17
|12,23
|ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|120
|348,6693
|20,03
|2,03
|ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi
|Anadolu İmam Hatip Lisesi
|4 yıl
|Erkek
|İngilizce
|120
|348,6458
|20,04
|0,1
|ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|265,2551
|54,15
|20,2
|ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|260,2969
|56,99
|25,66
|ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|257,2009
|58,82
|17,93
|ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|254,9317
|60,19
|23,18
|ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Teknik Programı
|4 yıl
|Kız
|İngilizce
|60
|238,3443
|70,72
|25,14
|ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Anadolu Meslek Programı
|4 yıl
|Kız/Erkek
|İngilizce
|30
|236,1141
|72,2
|35,15