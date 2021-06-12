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Eğitim
Haber Giriş: 12.06.2021 - 15:50 | Son Güncelleme:

Çorum lise taban puanları 2021! Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

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Çorum lise taban puanları 2021! Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

LGS sınavı sonrasında gözler açıklanacak sınav sonuçlarında. Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri de taban puanları ve yüzdelik dilimleri... Pek çok öğrenci yaşadığı bölgedeki okulların puanlarını ve yüzdelik dilimlerini merak ediyor. Çorum'da sınavla öğrenci kabul eden okulların taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini sorgulayan öğrenciler, kendi sonuçlarına göre tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. İşte 2021 yılına ait Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve sınavla öğrenci alan okulların listesi...

Çorum'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çorum'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Not: Şu an için tercih robotuna erişim sağlanamamaktadır. Ancak MEB tarafından kılavuz yayınlanınca sayfa kullanıma açılacaktır.

Okul AdıOkul TürüÖğretim SüresiÖğretim ŞekliYabancı DiliKont.Taban PuanıEn Düşük YüzdelikEn Yüksek Yüzdelik
ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce120449,21081,810,09
ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu LisesiAnadolu Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce180413,41975,711,27
ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60395,09318,742,3
ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce90380,679511,70,59
ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60377,342512,461,91
ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler LisesiSosyal Bilimler LisesiHazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce90373,755113,325,73
ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60366,028615,257,15
ÇORUM / KARGI / Kargı Fen LisesiFen Lisesi4 yılKız/Erkekİngilizce60358,72417,1712,23
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Osman Arslan Kız Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılKızİngilizce120348,669320,032,03
ÇORUM / MERKEZ / Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Anadolu İmam Hatip LisesiAnadolu İmam Hatip Lisesi4 yılErkekİngilizce120348,645820,040,1
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30265,255154,1520,2
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30260,296956,9925,66
ÇORUM / MERKEZ / Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30257,200958,8217,93
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30254,931760,1923,18
ÇORUM / MERKEZ / Buharaevler Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Teknik Programı4 yılKızİngilizce60238,344370,7225,14
ÇORUM / MERKEZ / TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anadolu LisesiAnadolu Meslek Programı4 yılKız/Erkekİngilizce30236,114172,235,15

 

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