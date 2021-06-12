Çorum lise taban puanları 2021! Çorum LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları bilgisi

Çorum'da liselerin yüzdelik dilimleri ve taban puanları araştırılan konulardan biri. Bölgede yer alan ilçelerdeki liselerin yüzdelik dilimleri, alan adları ve okul türleri de dikkat edilmesi gereken unsurlardan. İşte, Çorum'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

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Okul Adı Okul Türü Öğretim Süresi Öğretim Şekli Yabancı Dili Kont. Taban Puanı En Düşük Yüzdelik En Yüksek Yüzdelik ÇORUM / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 120 449,2108 1,81 0,09 ÇORUM / MERKEZ / Atatürk Anadolu Lisesi Anadolu Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 180 413,4197 5,71 1,27 ÇORUM / OSMANCIK / Ömer Derindere Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 395,0931 8,74 2,3 ÇORUM / SUNGURLU / Sungurlu Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 380,6795 11,7 0,59 ÇORUM / ALACA / Şehit Mehmet Kocakaya Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 377,3425 12,46 1,91 ÇORUM / MERKEZ / Özejder Sosyal Bilimler Lisesi Sosyal Bilimler Lisesi Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 90 373,7551 13,32 5,73 ÇORUM / İSKİLİP / Danışmend Fen Lisesi Fen Lisesi 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 60 366,0286 15,25 7,15