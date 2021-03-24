Çorbada Tuzu Bulunmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çorbada tuzu bulunmak deyimi birine yapılan iyiliğe katkıda bulunmak, birinin işine yardımcı olmak anlamına gelmektedir. Kişi elinden geldiğinde yardımcı olmaya çalışır. İşte bu da çorbada tuzu olmak deyimi ile anlatılan bir durumdur.

Çorbada Tuzu Bulunmak Ne Demek?

Bir kişiye yardımcı olmak anlamına gelir. Bunun yanında yapılan iyiliklerde kişinin de az da olsa yardımının bulunması şeklinde de ifade edilebilir.

Çorbada Tuzu Bulunmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir yardımda kişilerin az da olsa emek harcaması elinden geleni yapması çorbada tuzu bulunmak deyimi ile açıklanabilir. Kişilerin az da olsa yardımcı olmak istediklerini anlatmak için söylenmektedir.

Çorbada Tuzu Bulunmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ayşe'ye yaptığın yardımda benim de çorbada tuzum bulunsun istiyorum.