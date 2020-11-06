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EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 06.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Çocuklu kadın öğretmenler mesaiye devam

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Çocuklu kadın öğretmenler mesaiye devam
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İstanbul’da koronavirüs salgını ile mücadeleye yönelik alınan önlemler kapsamında kamuda çalışanlar için yeni mesai düzenlemesi getirildi.

Bu düzenlemelerden biri de 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılıp evden çalışabileceği yönündeydi. Ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararın öğretmenleri kapsamadığını, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın öğretmenlerin mesailerine normal şekilde devam edeceğini açıkladı. 

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