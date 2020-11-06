Çocuklu kadın öğretmenler mesaiye devam

Bu düzenlemelerden biri de 10 yaş ve altında çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılıp evden çalışabileceği yönündeydi. Ancak İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü kararın öğretmenleri kapsamadığını, 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın öğretmenlerin mesailerine normal şekilde devam edeceğini açıkladı.