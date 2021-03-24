Çocuk Gibi ne demek? Çocuk Gibi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Yaşına göre olgun davranmayan kişiler için de ''çocuk gibi'' yakıştırması yapılır. Diğer birçok tabir gibi bu deyimde kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelir.

Çocuk Gibi Ne Demek?

Çocuk gibi deyimi, sorumluluklarının bilincinde olmayan ve başkalarının yönlendirmesiyle hareket eden kişi demektir. Bu insanlar için ''Ana Kuzusu'' ve ''Dünkü Çocuk'' da denir.

Çocuk Gibi Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Saf, masum ve davranışları doğal olan kimse. Anlamı: İkili ilişkilerinde çıkar gözetmeyen ve olduğu gibi davranan kişi. Anlamı: Yeterli olgunluğa erişememiş olan.

Çocuk Gibi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Çocuk gibi mızmızlanmayı kesip bir şeyleri değiştirmek için çabalamalısın.

2- Ne zaman hediye alsam çocuk gibi sevinip mutlu olabiliyorum.

3- Halil artık çocuk gibi davranmayı bırakmalı ve ne istediğine karar vermeli.