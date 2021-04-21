Çocuk bayramı 23 Nisan bu yıl çevrimiçi kutlanıyor

ÇOCUKLARA ÖZEL 23 NİSAN KUŞAĞI

23 Nisan’ın anlam ve önemine özel olarak Da Vinci TV’de saat 14:00-20:00 arasında yayınlanacak “23 Nisan Özel Kariyer Günü” programlarında çocukların büyüdüklerinde ne olmak ve ne yapmak istediklerine karar vermelerine yardımcı olacak ipuçları paylaşılacak. ”Büyüyünce Ne Olsam?” programında çocuklar, uzay teknisyenliği, robot mühendisliği, yapay zeka uzmanlığı, iç mimarlık ve çok daha fazla meslek dalı açıklanırken, “Akıllı Para Yönetimi” ile ailenin tüm parasından sorumlu olmanın nasıl bir şey olduğu anlatılacak. “Spor Laboratuvarı” programında ise basketbol ve masa tenisi gibi çeşitli spor dalları incelenip, bu sporların arkasındaki bilime yer veriliyor.

23 NİSAN ÖZEL GAZETESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara özel gazete hazırladı. “Gazetecik” adıyla yayınlanan 23 Nisan özel çocuk gazetesi, içinde 23 Nisan’ın öneminin anlatıldığı makaleler, oyunlar, hikayeler ve etkinliklerin yer aldığı 8 sayfadan oluşuyor. Gazetecik, Bakanlığın internet sitesinden indirilip, okunabiliyor.

SANATLA BÜYÜYEN AĞAÇ

İstanbul Modern, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzenin koleksiyon sergisinde doğayı işaret eden yapıtlardan ilham alarak, çocukları, doğayı düşünmeye ve sanat yoluyla renkli hayaller kurmaya davet ediyor.

Sanatçıların iş birliğinde yürütülen “Sanatla Büyüyen Ağacım” projesi 25 Nisan’a kadar devam edecek. Proje kapsamında çocuklar; resim, heykel, fotoğraf, performans gibi farklı sanat dallarında kendi ağaçlarını tasarlayacak.

“Sanatla Büyüyen Ağacım” projesinde yer alan Alper Aydın, Barbara – Zafer Baran, Bedri Baykam, Ergin Çavuşoğlu, Kamil Fırat, Fatma Tülin, tarih boyunca sanatta doğanın en güçlü temsillerinden biri olan ağaç imgesini çocuklar için yorumluyor. Sanatçılar ağacı gövdesindeki dokuyla, rüzgârla dans eden gölgesiyle, toprağın derinlerine uzanan kökleriyle, birbirinden farklı görünen yaprak ve dallarıyla ele alıyor; resim, heykel, yerleştirme, fotoğraf ya da performansla anlatıyor.

İstanbul Modern, sanatçıların çocuklar için gerçekleştirdiği yaratıcı üretimleri internet sitesinde ve sosyal medyada 23 Nisan haftası boyunca paylaşıyor. Ayrıca, proje süresince sanatçıların üretimlerinden yola çıkarak kendi ağaçlarını tasarlayan çocuklar çalışmalarının fotoğraflarını internet sitesinde projeye özel hazırlanan resim galerisine yüklüyor. Çocukların sanat çalışmalarının fotoğrafları 16 Mayıs’a kadar sergilenecek.

İstinyePark ise 23-24-25 Nisan tarihlerinde “Sanatla Büyüyen Ağacım” programını İstanbul Modern Eğitim ve Sosyal Projeler Bölümü yönetiminde çocuklara çevrimiçi ve ücretsiz olarak sunacak.

ODTÜ'LÜ AKADEMİSYENLER ÇOCUKLARIN SORULARINI YANITLAYACAK

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırlanan "Bilimin Işığında 23 Nisan" isimli etkinliğinde akademisyenler okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin bilim ve teknoloji konularındaki sorularını yanıtlayacak. Etkinlik, 23 Nisan’da 15.30'dan itibaren ODTÜ YouTube hesabından (https://www.youtube.com/user/middleastechuniv) canlı yayınlanacak.

ODTÜ Rektör Danışmanı ve Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eren Kalay moderatörlüğünde, "Çocuklar soruyor, ODTÜ hocaları yanıtlıyor" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, okul öncesi ile ilk ve ortaokul öğrencileri bilim-teknoloji konularında ve gündelik yaşama dair merak ettikleri soruları kısa videolar halinde yöneltecek.

ODTÜ Fizik Bölümünden Doç. Dr. Sinan Kaan Yerli, Kimya Bölümünden Doç. Dr. Salih Özçubukçu, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Pelin Angın, Biyoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Seçkin Eroğlu ise bu soruları uzmanlık alanlarına göre yanıtlayacak.

ODTÜ Toplum ve Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eren Kalay, üniversitenin kuruluşundan bu yana geçen 65 yılda bilimin gösterdiği yolda, toplum, insanlık ve doğa için evrensel değerler çerçevesinde çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda yaratıcı ve eleştirel düşünmeyi, yenilikçiliği ve liderliği besleyerek mükemmellik düzeyinde araştırma yapmak, eğitim vermek ve topluma hizmet etmek misyonu doğrultusunda etkinlikler düzenlediklerini ifade eden Kalay, "Yarın düzenlenecek etkinlikte akademisyenlerimiz ilgi çekici deneyler yapacak, video ve fotoğraflarla yurt içi ve yurt dışı 22 farklı ilden gelen soruları cevaplayacak" dedi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ANKARA MASAL EVİ’NİN AÇILIŞINA KATILACAK

Selçuk, 23 Nisan Cuma günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında tüm çocukları temsilen Anıtkabir’i ziyaret edecek. Bakan Selçuk, Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakarak, Anıtkabir özel defterini imzalayacak. Ardından 81 ilden öğrencilerin katıldığı çevrim içi bir programda çocuklar ile sohbet edecek. Bakan Selçuk 23 Nisan günü “Ankara Masal Evi”nin açılış törenine de katılacak. 23 Nisan günü TRT EBA kanallarında bayram çoşkusunun ekran karşında yaşanabileceği özel bir program yayında olacak.

ÖĞRENCİLER BİLİM VE SANATLA BULUŞACAK

“Bilimle Parlayan Çocuklar” projesi kapsamında 23 Nisan coşkusunu tüm çocukların yaşaması için çevrimiçi bilim ve sanat atölyeleri düzenlenecek.

Çocukların hem bilim hem de sanat alanında farkındalıklarının oluşması ve çocukların bayramı coşkuyla kutlaması için Borusan Holding, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel iki çevrimiçi atölye programı hazırlandı. Çocukların 23 Nisan’ı evde, ebeveynleriyle etkileşim içinde kutlamalarını amaçlayan bilim ve sanat atölyeleri YouTube’dan takip edilebilecek.

23 Nisan coşkusunu ve heyecanını eve taşıyan atölyeleri kapsamında çocuklar evden temin edebilecekleri pratik malzemelerle bilim ve sanatın eğlenceli dünyasına adım atacaklar. “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” kapsamında çocuklar kendileri veya ebeveynleri yardımıyla kartondan robot el yapabilecekler. Atölye, çocukları bilimle buluştururken, çocukların merak duygularını geliştirip farkındalık yaratılmasını sağlayacak. Aynı zamanda çocukları araştırmaya yönlendirirken deneyler aracılığıyla gördükleri problemlere çözüm bulabilecek ve bu sayede özgüvenlerini de artıracaklar. “Bilimle Parlayan Eller Atölyesi” canlı olarak 23 Nisan Cuma günü saat 11.00’da Borusan Holding’in YouTube sayfasında yayınlanacak.

Çocukların içindeki sanatçı ruhun harekete geçeceği “Stencil Baskı Atölyesi” kapsamında 23 Nisan’ın önemi, çocukların Cumhuriyet ile olan ilişkisi ve Atatürk’ün çocuk sevgisi anlatılırken aynı zamanda stencil alanında dünyanın önde gelen sanatçıları hakkında bilgiler de paylaşılacak. 23 Nisan Cuma günü saat 13.00’da başlayacak “Stencil Baskı Atölyesi”, Borusan Contemporary YouTube sayfası üzerinden yayınlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlenen bağış kampanyası kapsamında, Borusan Kocabıyık Vakfı ve grup şirketlerinin desteğiyle Türkiye’nin farklı bölgelerinden toplam 23 okuldan yaklaşık 10 bin öğrenci bilim setleriyle buluşturuluyor. Okullara ulaştırılacak bilim setleri okulların demirbaşı haline gelecek ve her yıl bir öncekinden daha fazla çocuğun erişimine sunulacak

23 NİSAN ÇOCUK KOŞUSU

COVID-19 salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı evde kutlamak zorunda kalacak çocuklar için düzenlenecek 23 Nisan Çocuk Koşusu’na, 81 ilden 4-12 yaş arası çocuklar katılabilecek. Bu yıl ikincisi düzenlenecek koşuya katılımcılar evlerinden canlı bağlanarak yarışacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101’inci yılını kutlmaka amacıyla düzenelenen yarışmaya katılan çocuklar kendi kurdukları 101 metrelik parkurda koşacak. Koşu öncesinde ısınma hareketlerini çocuklar, Kral Şakir çizgi karakteri ile birlikte yapacaklar.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, “Çocuklarımız istemediğimiz sebeplerden dolayı evlerde kapalı durumdalar, dışarı çıkamıyorlar ve oyun oynayamıyorlar. Yapılan bu tarz organizasyonlarla en azından çocuklarımızın unutulmadığını ve onların bayramının kutlanması için elimizden geleni yaptığımızı hem camiamızın hem de çocukların görmesi önemli. Atletizm ile çocukların kucaklaşmasını ve ekrandan da olsa çocukların bir araya gelebilmelerini sağlamak için yapılan güzel bir organizasyon” dedi. Çocuklarla ilgili yaptıkları programın hepsinin son dönemde durdurduklarını hatırlatan Çintimar, şunları söyledi:

“İnşallah bayramdan sonra daha rahatlarız ve çocuklarımızı tekrar sahalara indiririz. Ama en azından 23 Nisan çocukların bayramı bunun unutulmaması bunun devamının sağlanabilmesi önemliydi. Bunun için de arkadaşlarımız çalışma yaptılar biz de bu çalışmanın geçen yıldan beri paydaşı olarak bunun içerisinde olmayı kendimize görev atlettik.”

Organizasyonu Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı ile düzenlediklerini belirten Eker Süt Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Nevra Eker, “Geçen yıl nisan ayında yine çocukların pandemi dolayısıyla evlerinde olduğunu hatırlan Eker, “Eker olarak 23 Nisan coşkusunu yaşayabilmek adına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mızın 100. yılında çocuklara bu organizasyonu yapmaya karar verdik. Burada temel amaç çocuk bayramını kutlamakla beraber çocukları harekete ve sağlıklı yaşamaya yönlendirmekti. Bu sene koşunun ikincisini düzenliyoruz. Dolayısıyla istiyoruz ki çocuklarımız bu koşuya katılarak hem spora bir adım atsınlar hem koşuyla tanışsınlar aynı zamanda bayram coşkusunu hep beraber yaşayalım” diye konuştu.

Organizasyon Direktörü Caner Odabaşoğlu, “Koşmak veya bu tür bir etkinlik çocuklar için sadece hareket, eğlence ve spor değil biz esasında çocuklara atletizmi sevdirerek onların yaşam döngüsünde kalıcı olacak, zamanı iyi yönetmelerini sağlayacak, iyi ve sağlıklı alışkanlıklara doğru eğilim gösterecekleri bir dünya yaratmaya çalışıyoruz.” dedi. Atletizm sahalarında kötü alışkanlığı olan insanların bulunmayacağını öne süren Odabaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bir koşu etkinliği festivalinde de öyle. Sahada 450-500 çocuğu minik adımlar branşında motive eden koşturan ve koşudan sonra yaklaşık 4 saat alanda tutan bir organizasyon. Ekimdeki gerçek yarışta bunları yapabilirken şenlikte şimdilik onları meşgul edecek kendi göğüs numaralarını tasarlama, kendi madalyalarını tasarlama, boyama ve kesme gibi daha fiziksel ve gerçek becerilere yönlendirmeye çalıştık.”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına alınan sertifikalar, çocukların geleceğine katkı sağlayacak. Alınan her bir 23 Nisan Sertifikasıyla, bir ya da birden çok çocuğun eğitim giderleri karşılanacak. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı anısına sertifika hazırladı. Eğitime destek olmak isteyenler, TEGV’in internet sitesi üzerinden TEGV 23 Nisan Sertifikası alarak, çocukların yıllık eğitim masrafına katkıda bulunabilir.

23 NİSAN’DA HAYALLERİNİ RESMETTİLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ile Türkiye’nin 7 bölgesindeki eğitim birimlerinden çocuklarla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Ünlü futbolcu Taylan Antalyalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Türkiye’nin dört bir yanındaki TEGV çocuklarıyla beraber kutluyor. Sezon başından beri sosyal medya paylaşımlarında çeşitli illüstratörlerle çalışmaya başlayarak, yeni bir kimlik oluşturan futbolcu, 23 Nisan’da paylaşımlarını İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’daki TEGV eğitim birimlerindeki çocuklara devrediyor. Proje kapsamında İstanbul, Antalya, Ankara, Denizli, Giresun, Şanlıurfa ve Van’dan çizdikleri resimler ile toplamda 27 çocuk hayallerindeki Taylan’ı resmederken, yazdıkları mektupları Taylan Antalyalı ile paylaştılar. 21 Nisan günü Trabzonspor maçı öncesinde gelen çizimler arasından bir seçkiyle projeyi duyuran Taylan Antalyalı, projenin devamında ise TEGV destekçisi olarak hem çocuklarımızın eğitim masraflarına katkıda bulunacak, hem de çocuklarla beraber çevrimiçi bir buluşma olacak.

ÇEVRİMİÇİ ATÖLYELER

2 gün sürecek olan 23 Nisan Çocuk Şenliği’nde çocuklar için sanat, oyun, sağlık, yoga gibi eğlenceli ve öğretici atölyeler yer alacak. Ebeveynler için de çevrimiçi etkinliklerin yer alacağı şenlikte, pandemi sürecinde aile-çocuk ilişkileri, çocuklarda dikkat eksikliği gibi konularda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacak. İstinye Üniversitesi’nin (İSÜ) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel düzenlediği ‘23 Nisan Çocuk Şenliği’ 24-25 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak yapılacak. Uzmanların konuşmacı olarak yer alacağı şenlikte, hem ebeveynler için bilgilendirici eğitimler hem de çocuklar için çeşitli etkinlikler yer alacak. Ayrıca ‘Çocukların gözünden COVID-19’ adlı çevrimiçi resim sergisi de ziyaret edilebilecek.

24 Nisan’da birinci aile eğitimi oturumu saat 10.00’da başlayacak. Doç. Dr. Hale Dere Çiftçi ‘Pandemi Sürecinde Aile-Çocuk İlişkileri’ başlıklı bir konuşma yapacak. Uzm. Dr. Can Ünverdi ise erken çocukluk döneminde ev ortamında dil gelişiminin desteklenmesi üzerine konuşacak. Aynı gün okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri için de birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlikler gerçekleştirilecek. Çocuklar sanat, müzik, bilim, hareketli oyunlar, hikâye ve okuma etkinlikleriyle dramatik etkinlikler ve yabancı drama etkinliklerinden istediklerine katılım sağlayabilecek. Saat 17.00’de başlayacak aile eğitimlerinin 2’ncisinde ise çevrimiçi eğitime değinilecek. Uzm. Psikolog Sibel Cesur Akyunak, ‘Online Eğitim ve Evde Destek’ başlıklı bir konuşma yaparken, Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Gümüşçü, dikkat eksikliği olan çocuklar ve ders çalışma alışkanlıklarının düzenlenmesi konusunda bilgilendirecek.

23 Nisan Çocuk Şenliği’nin 2’nci gün etkinlikleri saat 10.00’da başlayacak. 25 Nisan’da İSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Peyami Çelikcan, ‘Medya Diyeti’ başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul kademesindeki çocuklar için de farklı atölyeler yer alacak. Öğr. Gör. Bahar Yazgan çocuk yogası, Öğr. Gör. Aslı Pınar Zorba Yıldız sağlık, Öğr. Gör. Esra Engür ilkyardım, Öğr. Gör. Beyza Çabuk sanat, Öğr. Gör. Sevim Acer oyun, Öğr. Gör. Merve Güvenilir yaratıcı ve dram atölyelerinde miniklerle buluşacak. Aile eğitimlerinin son etkinliği saat 17.00’de başlayacak. Şenlik, Öğr. Gör. Merve Dikni Güvenilir’in ‘Çocuğum Okula Başladı’, Öğr. Gör. Nihan Selin Mete’nin ‘Çocukların Ev Kazalarından Korunması’ başlıklı konuşmalarıyla sona erecek.

ÇOCUK MASALCILAR ANLATIYOR

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda gökten düşen üç elmayı çocuklar büyüklere anlatıyor.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı İstanbul Masal Okulu’nun eğitmenleri, 23 Nisan etkinlikleri kapsamında masal anlatıcılığını çocuklara devrediyor. Neva Kara (7), Nil Yılmaz (6) ve Ecem Çelik (10) isimli üç öğrenci, İstanbul Masal Okulu’nun sosyal medya hesabı üzerinden yapılacak canlı yayınlarda masal anlatacak