CNC Nedir Ve Ne İşe Yarar? CNC Makinesi İle CNC Avantajları, Dezavantajları Ve Tarihçesi Hakkında Bilgi

Cnc, genel olarak insan gücünü arka plana atan ve seri imalatın yolunu tamamen açan sistemlerdir. Pek çok sayıda fabrika tarafından talep görmektedir. Bu nedenle de pek çok sayıda cnc operatörleri yetiştirilmektedir.

CNC Nedir?

Computer Numerical Control(CNC) yani bilgisayar sayılımlı yönetim şeklinde de adlandırılmaktadır. CNC makineleri yani tezgahlar, üzerine monte edilmiş olan bilgisayar aracılığı ile programlama yapılarak otomatik bir işlem yapan bir sistemdir. Bu nedenle oldukça önemli bir sistemlerdir.

CNC Makineleri Ne İşe Yarar?

CNC, insan gücünü arka plana atıp, işi makinelere devredip ve seri imalatın yollarını açmaktır. Örnek vermek gerekir ise torna tezgahında operatörün yaklaşık olarak 1 saatte işlediği ve de birkaç adet imal etmiş olduğu parçaları, CNC tezgahı sayesinde dakikaların içinde yüzlerce adet imal edebiliriz.

CNC Makineleri Nasıl Kullanılır?

CNC makineleri yani takım tezgahlarının üzerindeki takımları bir harekete geçirmek ve ya herhangi bir parçayı işleyerek, imalat yapabilmek amacı ile CNC simülasyon ve ya imalat programlarını kullanmak gereklidir. Bu CNC programlarında işlenmesi istenen asıl parça, bilgisayar ortamında bir test edilerek, doğru olan işlemler tamamlandıktan sonrasında bir NC dosyası olarak da kaydedilir.

NC dosyası, CNC takım tezgahına bir flash bellek yardımı ile aktarılır. Testi başarı ile geçmekte olan NC dosyası, CNC takım tezgahlarına aktarılır. Sonrasında imalat amacı ile takım tezgahı referans noktasına da çekilerek sıfırlama işlemi yapılmalıdır.

CNC takım tezgahında bulunmakta olan bilgisayar ekranından en son kontroller yapılır. Ardından imalat işlemine bir onay verildikten sonra bütün işlemler tamamı ile makineye bırakılır. Ayrıca bir imalat işlemi gerçekleştirme süresi, bu parçanın işlenme şekli ile birlikte işlenecek olan malzemenin türü, kaldırılacak talaş gibi pek çok etkene göre de değişiklik göstermektedir.

CNC Makineleri Avantajları Nelerdir?

CNC makinelerinin avantajları şu şekildedir. Konvansiyonel tezgahlarda kullanılmakta olan bazı bağlama kalıp, mastar gibi elemanlar ile kıyaslandığı zaman bu tezgahın ayarlama zamanı oldukça kısadır. Ayarlama, kontrolü, ölçülü, manuel hareket gibi nedenler ile oluşan zaman kayıbı ortadan kalkmış olur. İnsan faktörünün imalat kısmında fazla etkili olmaması sebebi ile seri ve hassas olan imalat mümkündür

Zanaatkar insanlara ihtiyaç yoktur. Ayrıca tezgah operasyonları çok yüksek bir hassasiyete sahiptir. Tezgahın çalışma tempoları da her zaman için yüksek ve aynı olmaktadır. Her türlü elektrik ya da emek sarfiyatı en asgariye indirgenmiş olur. İmalat sisteminde operatörden kaynaklanacak olan her türlü kişisel hata ortadan kalkmıştır. Kalıp, şablon, mastar gibi pahalı elemanlardan yararlanmadığı için sistem daha da ucuz olmaktadır. Depolamada az yere gerek olur ve parça imalatına da geçiş daha süratlidir. Ayrıca parça üzerinde yapılacak olan değişiklikler yalnızca programın ilgili bölümünde ve de tamamı değiştirilmeden seri bir şekilde yapılır. Bu sebep ile CNC takım tezgahları ile beraber yapılan imalat büyük esnekliğe sahiptir.

CNC Makineleri Dezavantajları Nelerdir?

Her sistemde var olduğu gibi CNC tezgah sistemlerinin de bazı dezavantajları vardır. Bunlar;

Detaylı olan bir imalat planı gerekli olup pahalı olan bir yatırımı gerektirir. CNC tezgahın saat ücreti her daim yüksektir ve konvensiyonel tezgahlara kıyaslandığı zaman titiz kullanım ile bakım isterler. Periyodik bakımları uzman ya da yetkili kişiler tarafından yapılmalıdır.