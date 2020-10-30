Çizgi film karakterleri anaokulu duvarında

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Vilayetler Birliği Anaokulu öğretmenleri, ‘Okullar Hayat Olsun’ projesi kapsamında okulunun duvarlarını çizgi film karakterleriyle renklendirerek çocuklara okul sevgisini aşılamaya çalışıyor. Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulunda görevli öğretmenler, yeni Kovid-19 nedeniyle okuldan uzak kalan ve eğitim hayatına yeni başlayan öğrenciler için okulun duvarlarına çocukların sevdiği çizgi film karakterleri, figürler ve manzara resimleriyle süsleyerek okulu ilgi çekici hale getirdi. Kovid-19 nedeniyle maskelerini takan minik öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına uyarak öğretmenleriyle bahçe duvarlarına manzara ve sevilen çizgi film kahramanlarının resimlerini yaptı.





‘HEM EĞLENCELİ HEM DE KEYİFLİ BİR ORTAM OLUŞTURMAK İSTEDİK’

Sarıkamış Vilayetler Birliği Anaokulu Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Aykul, koronavirüs salgınının eğitim camiasını da etkilediğini söyledi. Okula yeni başlayan öğrencilerin daha çabuk alışmaları için böyle kültürel bir faaliyet gerçekleştirdiklerini anlatan Aykul, şunları anlattı:

"Bu etkinleri öğrencilerimizle planladık, onlar da boyamada bize yardımcı oldular. Okul idaresi öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle okulumuzun çevre duvarını içerisi gibi güzelleştirip manzara ve çizgi film karakterleriyle donattık, bunu görenler bizlere teşekkür etti. Eğlenceli ortamda okul duvarlarını renklendirdik. Öğrencilerimiz uzun bir süredir okuldan uzak kaldı, onlar için hem eğlenceli hem de keyifli bir ortam oluşturmak istedik. Öğrencilerimiz de biz de bu işten keyif aldık, ortaya güzel bir sonuç çıktı. Böyle güzel bir çalışma yaptığımız için mutluyuz, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Minik öğrenci Ecrin Katre Akdeniz ise sevdiği karakterleri okulun duvarında görmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "En sevdiğimiz çizgi film karakterleriyle okulumu boyuyorum, okulumu çok seviyorum" dedi.