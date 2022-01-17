Cirosu 2,5 milyon lira

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Tematik lise olarak adlandırılan, belirli bir meslek alanında ve birbirini tamamlayan en fazla üç dalda program uygulayan Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinden biri olan, İnegöl Mobilya İç Mekan Tasarım Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencileri, hem okuyup hem de para kazanarak meslek hayatlarına hazırlanıyor. Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli’nin mobilyalarını üreten öğrenciler, döner sermayeye çalışırken, kendi harçlıklarını da çıkarıyor.

'DÖNER SERMAYE CİROSU İLE BURSA’DA 3’ÜNCÜYÜZ'

Döner sermaye cirosuyla Bursa’da 3’üncü, İnegöl’de ise 1’inci olduklarını söyleyen okul müdürü Şenol Yoğurtçu, "Okulumuz 2020 yılından beri döner sermayeyle çalışmaktadır. 2020 yılı döner sermaye ciromuz 400 bin liraydı. 2021 yılında 1 milyon 700 bin lira döner sermaye cirosuna ulaştık. Yıl sonu itibarıyla 2 milyon 500 bin lira ciroya ulaştık. Bu ciroyla Bursa’da 3’üncüyüz. İnegöl’de ise 1’inciyiz. İnegöl’ün toplam döner sermaye cirosu 3 milyon 700 bin lira. Bunun 2 milyon 500 bin lirası okulumuza ait" dedi.

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‘ÖĞRENCİLERİMİZ 3 BİN LİRAYA YAKIN PARA KAZANIYOR’

Okulun Milli Eğitim Bakanlığı da dahil olmak üzere, İnegöl ve Bursa çevresinde birçok okula, okul donatım malzemesi yaptığını belirten Yoğurtçu, şöyle konuştu: "Bunun dışında birçok özel firmaya fason iş yapmaktayız. Bunlardan birisi de bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz Antalya Alanya Ümit Altay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin otel odalarıydı. 32 adet otel odası yaptık. Siparişlerimizi bir ay önce almıştık. Şu an itibarıyla siparişlerimizi bitirdik. Alanya’ya şu anda TIR’ımız yüklenmekte. Gece TIR’ımız yola çıkıyor, sabah orada olacak. Buradan da 3 öğretmen, 5 öğrenciden oluşan ekimizle biz de yola çıkıyoruz. 3 gün içinde de Alanya’daki kurulumları tamamlayıp dönmeyi planlıyoruz. Öğrencilerimiz, okulumuzun döner sermaye çalışmalarına yüzde 80-90 katılmaktadır. Döner sermaye çalışmalarındaki en büyük amacımız öğrencilerimizin daha fazla eğitim görmesi, daha fazla makinelerle çalışması ve öğrenme seviyelerini daha üst seviyelere taşımaktır. Bu amaçla, okulumuzda döner sermaye çalışması yapıyoruz. Tabi öğrencilerimiz hem eğitim öğretim yaparken, aynı zamanda para da kazanıyorlar. Öğrencilerimizin şu anda aldıkları para çok küçümsenecek rakamlar değil. 2 bin liranın üzerinde 3 bin liraya yakın paralar kazanan öğrencilerimiz var. Tabi bu döner sermayeye katılım oranlarına göre aldıkları para da değişmektedir. Bu da öğrencilerimizin eğitim öğretime katılmasını etkilemekte. Eğitim kalitesini biraz daha yukarıya çekmektedir."

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Tematik Lise Öğrencisi Eren Kahraman da "Biz burada eğitim görüyoruz. Eğitim görürken de hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de belirli dallarda çalışarak paramızı kazanıyoruz. Para kazandığımız için de mutluyuz" dedi.