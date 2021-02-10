Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri günün her anında her duruma uygun olabilen, eğitici ve öğretici söz öbeklerimizdendir. Atalarımızın kendi deneyimlerinden, gördüklerinden ve başlarına gelenlerden hareketle söyledikleri bu çok önemli sözler bizleri hayata hazırlar ve bizlere yol gösterirler. Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü de anlamı itibari ile son derece faydalı olan bir atasözüdür. Peki, çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü ne anlama gelir? Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü hangi durumlarda ve nasıl kullanılır? Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözünün cümle içinde kullanımı nasıl olur? İşte çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü ile ilgili bilinmesi gereken detaylar.
Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü mecaz anlamlı bir atasözüdür. Bu nedenle bu atasözü ile anlatılmak istenen ilk bakışta anlaşılamayabilir.
Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü; kötülerle savaşmaya çalışanların zararlı çıkacağı anlamını taşır.
Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
O kadar fesat bir insan ki laf anlatılmıyor çünkü çirkefe taş atınca üstüne sıçrıyor.
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