Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü mecaz anlamlı bir atasözüdür. Bu nedenle bu atasözü ile anlatılmak istenen ilk bakışta anlaşılamayabilir.

Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çirkefe taş atma üstüne sıçrar atasözü; kötülerle savaşmaya çalışanların zararlı çıkacağı anlamını taşır.

Çirkefe Taş Atma Üstüne Sıçrar Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

O kadar fesat bir insan ki laf anlatılmıyor çünkü çirkefe taş atınca üstüne sıçrıyor.