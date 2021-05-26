Cins İsim Nedir? Özel İsimden Farkı Nedir? Türkçe'de Kullanılan Cins İsim Örnekleri

Cins isimler; aynı çeşitten olan canlı cansız tüm kavram ve varlıklara verilen ortak isimlerdir. Bu isimler, özel isimlerde olduğu gibi belli tek nesne ya da varlığı göstermemektedirler. Aynı çeşitten olan kavram ve varlıkların birisine, bir kısmına ya da hepsine isim olan sözlerdir. Bunlara örnek olarak; göz, baba, ana, at, kuş, ağaç, bitki, güvercin, ördek, zeytin, şeftali, otel, ev, han, göz, boyun, hamam, han, saray, otel, topuk, kalp, tüfek, hava olarak sıralanabilir.

Cins İsim Nedir?

Pek çok öğrenci, cins isim hakkında belli başlı araştırmalar yapmaktadırlar. Günümüzde gelişen teknoloji ile her konuda bilgi alınması mümkündür. Bunun yanı sıra cins isim hakkında da bilgi bulmak mümkündür. Cins isim; aynı cinsten olan varlıkların ortak adlarına verilen isimdir. Bunun yanı sıra belli başlı vaziyetler üzerinden ele alındığı zaman, bunlar ortak biçimde aynı suretle ifade edilmektedir. Hem günlük hayatta hem insan vücudu gibi canlı cansız pek çok değişik vaziyet adına cins adlar ön plana çıkar.

Cins İsimlerin Özel İsimden Farkı Nedir?

İki temel ad çeşidine bakıldığı zaman; bir adın bir şeyi sınıflandırmanın genel yolu olduğunu, bir adın şeyi gruplandırmanın belli yolu olduğunu söyleyip, ikisi arasında ayırım yapılabilir. Örnek olarak; kedi adı bir cins isimdir. Fakat kedinin adı; Bellys ise, Bellys kavramı özel bir addır. Cins ve özel isimlere örnek olarak aşağıdaki gibi örnek verilebilir;

- Kedi bir cins isimdir. Ancak köpeğin adı Bellys ise bu isim özel isim olur.

- En sevdiğim telefon markası Huawei markasıdır. ( Telefon cins isim, Huawei ise özel isimdir.)

- Eşine her zaman Ali diye seslenir. ( Eş cins isim, Ali ise özel isimdir.)

Türkçe'de Kullanılan Cins İsim Örnekleri

Kısaca ele alındığı zaman pek çok farklı cins isim örneklerini belirtmek önemlidir. Bilhassa günlük hayata yaygın şekilde kullanılan cins adları aşağıdaki gibi örneklendirilebilir;

- Ev,

- Ağaç,

- Öğrenci,

- Taraf,

- Yol,

- Kedi,

- Köpek,

- Yaprak,

- Ceza,

- Barış,

- Hayat,

- Kalıp,

- Kasa

- Kuş,

- Hırsız,

- Kapı,

- Pencere,

- Balık,

- Turşu,

- Çiçek gibi sıralanabilir.

Cins isim örneklerinin arttırılması mümkündür. Bu örnekler incelendiği zaman genel şekilde ele alınan adların cins isim olduğu anlaşılmaktadır. Herhangi bir özel kavramı temsil etmemektedir. Daha çok genel durumu temsil ettiğinden, bu kavramlar cins isim şeklinde bilinir. Bunun yanı sıra pek çok farklı cins isim değişik yapılar üstünden ele alınmaktadır.

Bunlar arasında; akraba adları, vücudun kısımları, kavramlar, araçlar, bitki ve hayvan adları, yiyecekler, içecekler gibi daha pek çok örneği ele almak mümkündür. Örnek şekilde ağaç adı bir cins addır. Bunun nedeni bütün çiçek açan bitkilerin genel ismidir. Cins isimlerde kullanılan sözcük ile ifade etmek istenen anlam arasında ilişki bulunur.

Ad, tanıtmış olduğu kavramı ya da varlığı çağrıştırmaktadır. Cins adlar ise herkes açısından bilinir ve tanınır. Cins isimlerin genel varlıkları temsil ettiğini belirtmek önemlidir. Bu; cins isimle özel isimi birbirinden ayıran en önemli özelliktir. Cins isimleri bu şekilde tanımlamak mümkündür.