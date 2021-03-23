Cinnet Getirmek ne demek? Cinnet Getirmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Cinnet getirmek deyimi, bir olay veya kişi karşısında öfkenin en üst aşamasını yaşamak, çok fazla sinirlenmek ve etrafa zarar verebilecek en üst seviyeye gelmek anlamında kullanılır.

Cinnet Getirmek Ne Demek?

Cinnet getirmek yaşanan olaylar karşısında, bir durumu kısaca ifade etmek amaçlı kullanılan bir deyimdir. Bu deyimin anlamı şu şekildedir: Bir olay veya durum, ya da kişi karşısında çok fazla öfkelenmek, etrafa zarar verebilecek dereceye gelmek durumunu anlatan söz.

Cinnet Getirmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Cinnet getirmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından da anlamı ifade edilmiştir. Türk Dil Kurumu bu deyimi şu şekilde tanımlamıştır: Delirmek, aklını kaybetmek, çok fazla öfkelenmek.

Cinnet Getirmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Cinnet getirmek deyiminin cümle içinde kullanımı şu şekildedir. Örnek olarak: Bu durum karşısında o kadar öfkelendi ki adeta cinnet getiriyordu.