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'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' sahiplerini buldu

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#Cinnah Genç Yazarlar Ödülü#MEB#Celile Eren Ökten
Cinnah Genç Yazarlar Ödülü sahiplerini buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2024 18:04

Milli Eğitim Bakanlığı ile Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen 'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

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Türkiye ile Pakistan arasındaki eğitim ve kültürel ilişkileri geliştirmek, gençlerin iki ülkeyi daha iyi tanımalarını sağlamak ve mevcut kardeşlik ilişkilerini pekiştirmek amacıyla 'Cinnah Genç Yazarlar Ödülü' kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmanın bu yılki konusu 'Büyüleyici Manzaralar ve Mimari Harikalar: Pakistan ve Türkiye'nin Güzelliğini Keşfetmek' olarak belirlendi. Yarışmaya 25 ilden 36 kişi katılırken, dereceye giren 6 eser sahibine Milli Eğitim Bakanlığı'nda düzenlenen törenle ödülleri verildi. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd ve çok sayıda davetli katıldı.

'HER İKİ ÜLKE KOORDİNELİ ÇALIŞIYOR'
Burada konuşan Büyükelçi Cüneyd, "İki devlet tek millet; ortak dini, kültürel ve dilsel yakınlıklar, paylaşılan bir tarih ve zaman, coğrafya ve siyaset sınırlarını aşan manevi bir miras üzerine kurulu kardeş Pakistan-Türkiye ilişkisini en iyi şekilde tanımlayabilecek tanımdır. Özünde, Pakistan ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin son 77 yılı, benzersiz ve örnek bir ilişkinin tezahürüdür. Bu geçen onlarca yıl, uluslararası öneme sahip çok çeşitli konulardaki görüş ve perspektiflerin dikkate değer bir şekilde birleşmesine tanık oldu. Her iki ülke de Keşmir ve Kıbrıs dahil olmak üzere ulusal güvenlik ve temel ulusal çıkar konularında birbirlerine tutarlı ve kesin destek verdi. Aynı şekilde, her iki ülke de bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliğe ilişkin konularda yakın bir şekilde koordineli çalışıyor" dedi.

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'İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞUN GELECEKTEKİ TEMSİLCİLERİSİNİZ'
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten de "Bu yıl 7'ncisini düzenlediğimiz Cinnah Genç Yazarlar Ödülü kompozisyon yarışmasına katılarak ortaya koyduğunuz eserler, sadece yazı yeteneklerinizi değil; aynı zamanda düşünme, araştırma ve kültürler arası diyaloğu anlama becerilerinizi de geliştirmektedir. Eserlerinizde, sadece fikirlerinizi ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda başkalarına da ilham veriyorsunuz. Sizler sadece birer yarışmacı değil, iki ülke arasındaki dostluğun gelecekteki temsilcilerisiniz. Kaleme aldığınız her bir kelime, bu köklü dostluk bağlarının daha da güçlenmesine katkıda bulunmaktadır. Bu tür çalışmalar, sizlerin küresel bir dünyada daha bilinçli bireyler olarak yetişmenize önemli katkılar sağlayacaktır" diye konuştu.

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#Cinnah Genç Yazarlar Ödülü#MEB#Celile Eren Ökten

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