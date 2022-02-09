Cilalı taş devri hangi yıllar arasındadır? Maddeler halinde özellikleri nelerdir?

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Tarih öncesi çağlara baktığımız zaman 5 ana grup ortaya çıkmaktadır. Bu çağlar; Paleolitik Çağ (MÖ 2.000.000 - MÖ 10000), Mezolitik Çağ (MÖ 10.000 - MÖ 8000), Neolitik Çağ (MÖ 8000 - MÖ 5500), Kalkolitik Çağ (Taş - Bakır Çağı MÖ 5500 - MÖ 3000) ve Maden Çağları (MÖ 3000 - MÖ 1200) olarak bilinmektedir. Cilalı taş devrinin ismi Neolitik çağ olarak bilinmektedir. Yani Neolitik çağ ile Cilalı taş devri aynı devirlerdir. Cilalı taş devrinin başlaması ile insanlar için birçok önemli gelişme ortaya çıkmıştır.

Cilalı Taş Devri Hangi Yıllar Arasındadır?

Cilalı Taş devri (Neolitik Çağ) MÖ 8000 ile MÖ 5500 yılları arasını kapsamaktadır. Mezolitik çağın bitmesi ile Cilalı taş devri ortaya çıkmıştır. Bu çağın başlaması insanoğlunun gelişmeye başladığını göstermekteydi. Çünkü başlayan her devir biraz daha ilerleme olmasına yardımcı olmuştur. Bu açıdan Cilalı taş devrinin de önemli katkıları olduğu söylenebilir.

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Maddeler Halinde Özellikleri Nelerdir?

Cilalı Taş devrinin en önemli özelliği insanların yavaş yavaş yerleşik hayata geçtiklerinin görülmesidir. Bu nedenle üretici hayat ortaya çıkacaktır. Üretici hayat neticesinde insanlar için önemli kolaylıklar olmaya başlamıştır. Bunun yanında insanoğlu dünyayı daha yakından tanımaya başlayacaktı. Sonuç olarak Cilalı taş devri büyük gelişmelerin yaşanması için önemli bir basamak olmuştur.

- Küçük köyler kurulmuş ve insanlar yerleşik hayata geçmeye başlamıştır,

- Toplumsal alaalanda iş bölümü oluşmaya başlamıştır,

- Keçi, koyun, at ve daha birçok hayvan evcil hale getirilmiştir,

- Topraktan çanak ve çömlek gibi ürünler yapılmıştır,

- Aile birliği klandan kabile usulüne dönmüştür,

- Dil kavramı yavaş yavaş ortaya çıkmıştır,

- Tümülüs, Menhir ve Dolmen gibi anıt mezarlar yapılmıştır,

- Dini inanç olarak Ana Tanrıça Kybele inancı oluşmuştur. Böylelikle inanç sistemi daha çok gelişmeye başlamıştır,

- Bitki liflerinden giysi yapılmıştır,

- Dokumacılık teknikleri gelişmeye başlamıştır,

- İlk yerleşim yeri ise Konya-Çatalhöyük olarak bilinmektedir,

- Yerleşim için düzenli akarsu kenarları ve verimli bölgeler seçilmiştir,

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- Evler öncelikle kulübe şeklinde yapılmış, daha sonra ise normal bir ev görünümüne kavuşmuştur.

Cilalı taş devrinde takas usulü bir ticaret yapılmaya başlanmıştır. İnsanlar ihtiyaç fazlası olan ürünlerini takas yoluyla değiştirmeye başlamışlardır. Bu durum ticaret hayatının başladığını göstermiştir. Bu durum oldukça önemli bir gelişmeydi.

Cilalı taş devrinde toprak işlenmeye başlamıştı. Bunun sonucunda ise özel mülkiyet hakkı ortaya çıkmıştır. Özel mülkiyet hakkının oluşması bazı sorunların yaşanmasına da neden olmuştur. Çünkü bu durum sınır çatışmaları çıkmasına yol açmıştır. Gelişme olsa da olumsuz unsurlarda ortaya çıkmıştır. Tabi bu çatışmalar çok fazla aşırı şekilde olmamıştır.

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Cilalı taş devrinde insanların doğaya hükmettikleri görülmüştür. Bu durum yerleşik hayata geçen toplumun gelişmesi için oldukça önemliydi. Köylerin kurulması ve toprağın işlenmesi ile hayat daha kolay bir hale gelmiştir. Özellikle hayvanların evcilleştirilmesi birçok yeniliği beraberinde getirmiştir. Çünkü avcılık hayatı yavaş yavaş ortadan kalkmaya başarmıştır. Bunun yerine daha düzenli bir hayat başlamıştır. Ortaya çıkan gelişmeler ve yapılan yenilikler ile insanoğlu oldukça çok gelişmiştir. Böylece Cilalı taş devri biterek yeni bir çağın ortaya çıkmasına zemin hazırlanmıştır.