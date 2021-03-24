Çil Yavrusu Gibi Dağılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Deyimler hayatımızın birer parçası haline gelmiş cümlelerdir. Deyimleri anlamlarına göre cümle içinde yahut örnek vermek için sıklıkla kullanmaktayız. Çoğu deyimler mecaz anlamda kullanılsalar dahi tek cümle ile imasını anlatabilmektedir. Bazen deyimlerin anlamlarını bilememekteyiz. İşte, merak edilen tüm detaylar.
Deyimler geçmişten günümüze kadar gelmiş özlü sözlerdir. Kimi zaman atasözleri ile karıştırılabiliyor. Sıkça kullandığımız deyimlerden bir tanesi de çil yavrusu gibi dağılmaktır. Genellikle kalabalık ortamlara girdiğimiz zaman çok kullanmaktayız. Topluluğun dağılmış hali olarak ifade edilmektedir.
Çil Yavrusu Gibi Dağılmak Deyiminin Anlamı (TDK)
Günlük hayatımızda oldukça sık kullandığımız çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin anlamı, kalabalığın yayılmış halinin ifadesidir. TDK sözlüğüne göre anlamının ifade edilmesi ise şu şekildedir;
- Toplu olarak bulunan insanların her biri bir yana dağılmak. Anlamında kullanılan bir sözdür.
Çil Yavrusu Gibi Dağılmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımına Örnek
Bunu cümle içerisinde anlatmak ve örnek vermek gerekir ise şunu söyleyebiliriz;
- Annemle çarşıya gittiğimizde herkes çil yavrusu gibi dağılmışlar dedi.
Örneğini verebiliriz.