Çil Yavrusu Gibi Dağılmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler geçmişten günümüze kadar gelmiş özlü sözlerdir. Kimi zaman atasözleri ile karıştırılabiliyor. Sıkça kullandığımız deyimlerden bir tanesi de çil yavrusu gibi dağılmaktır. Genellikle kalabalık ortamlara girdiğimiz zaman çok kullanmaktayız. Topluluğun dağılmış hali olarak ifade edilmektedir.

Çil Yavrusu Gibi Dağılmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Günlük hayatımızda oldukça sık kullandığımız çil yavrusu gibi dağılmak deyiminin anlamı, kalabalığın yayılmış halinin ifadesidir. TDK sözlüğüne göre anlamının ifade edilmesi ise şu şekildedir;

- Toplu olarak bulunan insanların her biri bir yana dağılmak. Anlamında kullanılan bir sözdür.

Çil Yavrusu Gibi Dağılmak Deyiminin Cümle İçinde Kullanımına Örnek

Bunu cümle içerisinde anlatmak ve örnek vermek gerekir ise şunu söyleyebiliriz;

- Annemle çarşıya gittiğimizde herkes çil yavrusu gibi dağılmışlar dedi.

Örneğini verebiliriz.