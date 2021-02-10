Çiğnemeden Yutulmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözlerini konuşma dilinde sık sık kullanırız. Kimi atasözleri çok sık kullanıldığı için insanlar tarafından bilinir kimisi ise çok bilindik değildir. Ancak kültürümüzde atasözlerinin yeri büyüktür. Çiğnemeden yutulmaz atasözü de sürekli kullanılan atasözlerinden biridir. Çiğnemeden yutulmaz atasözü ne anlama geliyor, çiğnemeden yutulmaz atasözünün cümle içinde kullanımı nasıldır sorularını merak ediyorsanız tüm detayları derledik.
İnsanların bir işte başarı elde etmeleri için o iş ile ilgili çalışmaları gerekir. Nasıl bir lokmayı çiğnemeden tüm bir şekilde yutamazsak bir işi de özünü anlayarak yapmamız gerekir. Bu hem işin kalitesini artıracaktır hem de daha iyi başarılar elde etmenizi sağlayacaktır.
Çiğnemeden Yutulmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Yapılan en küçük bir işte bile emek harcamadan başarı elde edilmesi mümkün değildir. Bu sebeple bir işte başarılı olmayı istiyorsanız mutlaka elinizden gelen çabayı göstermeniz gerekmektedir. Bir konu ile ilgili bir anda başarı elde etmeyi istemez hem motivasyonunuzu düşürür hem de başarısız olmanıza sebep olur.
Çiğnemeden Yutulmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bir anda okuma yazmayı öğrenemezsin çok çalışman lazım, lokma çiğnemeden yutulmaz.
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