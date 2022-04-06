Çiçekli bitkiler nedir, özellikleri nelerdir ve nasıl ürer? Çiçekli bitkilerin isimleri

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Çiçekli bitkiler üreme sistemi olan tohumlu bitkilerdir. Bu bitkilerin erkek ve dişi üreme organlarının oldukça gelişmiş olduğu bitkilerdir ve bu bitkilerde tohum teşekkülü görülmektedir. Bu nedenle çiçekli bitkiler tohumlu bitkiler olarak da bilinmektedir.

Çiçekli Bitkiler Nedir?

Tohumlu bitkiler olarak da bilinen çiçekli bitkilerde açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler bulunmaktadır. Farklı üreme özelliklerine sahip çiçeklerde farklı özellikler bulunduğundan renkli çiçekler açar. Çiçekli bitkilerde erkek ve dişi organlar açık bir biçimde gelişmiş olur. Bitkilerde çiçeği görevi tozlaşma ile birlikte bitkinin çoğalmasını sağlamak olarak bilinmektedir. Bitkilerin tohumlarının oluşması ise erkek organından kurtulan polenlerin serbest kalarak dişi organlara ulaşmasıyla gerçekleşmektedir. Bu şekilde çiçekli bitkiler olmaktadır.

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Çiçekli bitkilerde üreme dört ana organdan oluşmaktadır bunlar çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdır. Çiçekli bitkilerin diğer organları ise çiçek tablası ve çiçek sapıdır. Çiçek tablası çiçeği tüm bölümlerinin üzerinde bulunan yerdir. Çiçek sapı ise çiçeği gövdesi ile çiçeği bağlayıcı bir görevde olan kısımdır. Çiçekli bitkilerin içinde akasya, çam ağacı, akşam sefası, fındık ağacı, söğüt, begonya, çuha çiçeği ve fesleğen bulunmaktadır.

Çiçekli Bitkiler Özellikleri Nelerdir ve Nasıl Ürer?

Çiçekli bitkilerin en önemli özelliklerinden biri üreme organlarının bulunmasıdır. Aynı zamanda çiçekli bitkilerde eşeyli üreme olur. Çiçekli bitkilerde kök, gövde ve yapraklar olur. Çiçekli bitkiler gövde ve yaprak kısmında iletim borularına sahiptir. Tüm özellikleriyle çiçekli bitkiler çiçeksiz bitkilerden ayrılmaktadır.

Çiçekli bitkiler çoğu kişi tarafından tohumlu bitkiler olarak da bilinmektedir. Çiçekli bitkilerin üreme sistemleri diğer çiçeksiz bitkilerden daha farklıdır. Çiçekli bitkilerde üreme tohum üzerinden gerçekleşmektedir. Özellikle erkeklerde ve dişilerde üreme organlarıyla birlikte düzenli ve sistematik bir üreme sistemi meydana gelir. Bu sistemde tohum sonraki dönemde embriyoyu taşıma amacıyla önemli görevler ele alır.

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Çiçekli bitkilerde üreme sistemi belli başlı kısımlar üzerinden gerçekleşmektedir. Üreme gerçekleşen sistemler çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organdır. Çiçekli bitkilerde üreme sistemi bu dört sistem üzerinden gerçekleşir. Böylece çiçekli bitkilerde tohum ile üreme işlemi gösterir ve buna bağlı bir üreme sistemi oluşur.

Çiçekli Bitkilerin İsimleri

Çiçekli bitkiler en gelişkin bitki türlerinden biridir ve oldukça geniş bir yelpazesi vardır. Çiçekli bitkiler dendiğinde doğada neredeyse tüm bitkiler ve çiçekler bu grubun içine girer. Menekşe, gül, mısır, lale, kaktüs, çim, fesleğen, çam ağacı, selvi, fındık ağacı ve söğüt çiçekli bitkilere örnek olarak verilmektedir. Çiçekli bitkilerin üreme sistemlerinin olması çiçeksiz bitkilerden ayırıcı olan özellikleridir. Tohum çiçekli bitkilerde embriyoyu taşıma görevi üstlendiğinden üreme için en önemli organ tohumdur.

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Çiçekli bitkilerde üreme çanak yaprak, taç yaprak, erkek organ ve dişi organ üzerinden gerçekleşir. Bu şekilde çiçekli bitkiler tohumu da kullanarak üreme gerçekleştirmiş olurlar. Çiçekli bitkiler tohumlu ve tohumsuz olarak ikiye ayrılmaktadır. Açık tohumlu bitkiler odunsu bitkiler olarak adlandırılırlar ve iğne yapraklı olurlar. Kapalı tohumlu bitkiler ise renkli ve içerisinde bal bulunduran bitkilerdir. Bal özü sayesinde arılar kapalı tohumlu çiçeklerden bal özünü alarak tozlaşmayı yaparlar ve bu şekilde üremeyi gerçekleştirirler.