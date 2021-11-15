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Çiçeklerin anlamları ve hikayeleri nelerdir? En bilinen çiçeklerin isimleri ve anlamı

Çiçeklerin anlamları ve hikayeleri nelerdir En bilinen çiçeklerin isimleri ve anlamı

Tüm çiçeklerin ifade etmekte oldukları bir anlamları bulunmaktadır. Bir kişiye çiçek hediye edeceğiniz zaman hangi çiçeği seçeceğinize ve ne renk çiçek göndereceğinize dikkat etmeniz gerekmektedir. Çiçeklerin anlamları ve hikayeleri nelerdir? En bilinen çiçeklerin isimleri ve anlamı nedir tüm detayları ile sizler için derledik.

 

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 Tüm çiçeklerin kendilerine özgü birer karakterlerinin ve içerdikleri mesajlarının olduğunu söylemek mümkündür. Çiçeklerin sahip oldukları anlamları ve özellikleri geçmişten günümüze kadar gelen efsanelere dayanmaktadır. 

 Çiçeklerin Anlamları ve Hikayeleri Nelerdir? 

 Tüm çiçeklerin farklı birer karakteristik özelliğe sahip olduğunu söylemek mümkündür. Tarihte bir çok çiçeğe ait bir hikaye bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da çiçeklerin anlamları meydana gelmektedir. 

Beyaz gül, masumluğu sembollemektedir. 

Kırmızı gül ise aşkın ve tutkunun simgesi niteliğindedir. 

Sarı gül hem sıcak sevgi hem de ayrılık olarak iki farklı anlama sahiptir. 

Pembe gülün anlamı ise verilen kişiye benim sende gönlüm var mesajını iletmeye yöneliktir. 

 Beyaz glayör, dostluğun sembolü niteliğinde olan bir çiçektir. 

Mor glayör, inancı temsil etmekte olan bir çiçek türüdür. 

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Pembe glayör, zarafeti sembolü olarak bilinmektedir. 

Sarı glayör ise kıskançlığı ifade etmektedir. 

Anemon, gençliğin göstergesi niteliğinde bir çiçektir. 

Beyaz karanfil temizliği ve saflığı belirtmektedir. 

Kırmızı karanfil ise sevginin belirtisidir. 

Nilüfer mutluluğu ifade etmekte olan bir çiçek türüdür. 

Kırmızı lale ise seni seviyorum demek için bir simge niteliği taşımaktadır. 

En Bilinen Çiçeklerin İsimleri ve Anlamı 

 En bilinen çiçekler; gül, papatya, orkide, menekşe ve lale olarak sayılabilir. Seçilen çiçekler önemli olduğu kadar çiçeklerin renkleri de bir öneme sahiptir. 

Gül, aşkın ve sevginin bir sembolü niteliğinde olan bir çiçek türüdür. Özellikle kırmızı ve pembe gül sevgiyi ifade etmektedir. 

Papatya, bolluk ve sıhhat anlamına sahip olan bir çiçektir. 

Orkide, mağrur ve gururlu manasına gelen bir çiçek türüdür. 

Menekşe, alçak gönüllülüğün simgesi olan bir çiçek olarak bilinmektedir. 

Lale ise seçilen renge göre farklı anlamlar taşımaktadır. Sarı lale gerginliği ifade ederken, pembe lale ise anlayışı temsil etmekte olan bir çiçek türü olarak ifade edilmektedir.

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