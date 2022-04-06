Çiçeklerdeki küçük sinekler nasıl yok olur? Bitkilerdeki sinekler nasıl engellenir

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Çiçekler herkesin sevdiği bitkilerden biridir. Çiçeklerin bakımları oldukça önemli bir konudur. Çiçeklere bazı nedenlerden dolayı küçük sinekler gelebiliyor. Çiçeklere sinek gelmemesi için, çok sulama işlemi yapılmaması gerekiyor.

Çiçeklerdeki Küçük Sinekler Nasıl Yok Olur?

Çiçeklerle ilgilenen kişilerin bilgi sahibi olmak istediği birçok konu bulunuyor. Çiçekler bazı nedenlerden dolayı küçük sineklerin istilasına uğrayabiliyor. Çiçeklere küçük sinek kelimesinin birçok nedeni bulunuyor. Çiçeklerin bakımını yaparken çok dikkatli yapmak gerekiyor. Çiçek bakımlarının yanlış yapılması, küçük sineklerin çiçeklere gelmesine neden oluyor. Herkes tarafından doğru bilinen bazı yanlış bilgiler bulunuyor. Özellikle çiçeklere sürekli su verilmesi doğru bir bilgi değildir. Çiçeklere çok su verilmesi küçük sineklerin gelmesine neden olacaktır.

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Sulama işlemi yaparken toprağın kuruması beklenmelidir. Toprak kurumadan tekrar su verilmesi durumunda çiçeklere küçük sinekler daha çok gelecektir. Çiçeklere küçük sinek gelmemesi isteniyorsa, çok fazla su verilmemesi gerekiyor. Yanlış yapılan sulama işlemleri sonrasında küçük sineklerin çiçeklere geldiği görülüyor. Eski zamanlardan beri uygulanan birçok yöntem bulunuyor. Nikotin sineklerin sevmediği ürünler arasındadır. Eski zamanlarda çiçek toprağına sigara izmariti koyuluyordu. Günümüzde de kullanılan yararlı bir yöntemdir.

Küçük sinekler engellenemiyorsa, çiçeğin toprağına sigara izmaritleri koyulabilir. Sigara izmaritlerinin içerisinde bulunan maddeler, sineklerin çiçeğe yakınlaşmasını engelleyecektir. Çiçeğe gelen küçük sinekler sigara izmariti nedeniyle ortadan kalkacaktır. Küçük sineklerin sevmediği ürünlerden biri de, soğan kabuğudur. Toprağın üzerine koyulacak soğan kabuğu, küçük sineklerin kaçmasına neden olacaktır. Çiçeklerde sinek olmaması isteniyorsa, kuru soğan yöntemi tercih edilebilir.

Bitkilerdeki Sinekler Nasıl Engellenir?

Bitkilere bazı nedenlerden dolayı böcekler ve sinekler gelebiliyor. Böcek ve sineklerin bitkilere gelmesi oldukça rahatsız edici bir durumdur. Çiçeklerinde sinek görenler, araştırma yaparak sineklerden nasıl kurtulacağını merak ediyor. İlk yapılması gereken çiçeklere verilecek su miktarıdır. Sürekli olarak çiçeklere su verilmesi sineklerin gelmesine neden oluyor. Toprak nemi sürekli olarak kontrol edilerek su verme işlemi yapılmalıdır. Toprağa ekilecek olan sigara izmariti de, sineklerin gelmesini engellemek adına kullanılan bir yöntemdir. Bitkilere yapılacak yöntemler, sineklerin gelmesini engelleyecektir.