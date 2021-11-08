Çevreci nesil için çalışıyorlar

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Öğrencileri çevre konusunda bilinçlendirmek için düzenlenen Eko Okul programına Türkiye’den bin 200 okul katıldı. Okullar başvurunun ardından ilk iki yıl çöp atık ve geri dönüşüm konusunda çalışıyor. Daha sonra yeşil bayrak başvurusunda bulunuyor. Yeşil bayrak almaya hak kazanırsa sonraki iki yıl su, küresel ısınma, biyolojik çeşitlilik gibi konu başlıklarından bir tanesini seçip yine iki yıl bu konu üzerinde çalışıyor. Ardından da yeniden yeşil bayrak başvurusunda bulunuyor. Bu çalışmalar 2 yıllık periyotlar halinde ilerliyor.

Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Eko Okullar Programı Ulusal Koordinatörü Aynur Tümenci işleyiş hakkında şu bilgileri paylaştı; “ Okullarda program bir ya da iki koordinatör öğretmenin önderliğinde yürütülüyor ve bir eko tim oluşturuluyor öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan çalışmaları bu tim yürütüyor.”

OKULLARDA ORMAN

Orman yangınları konusunda bilinçli bir nesil yetiştirmeyi hedefleyen proje ‘ağaç yaşken eğilir’ düşüncesiyle yalnızca okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerini kapsıyor. Uluslararası projeyle ilgili konu başlıklarını Danimarka’daki merkez belirliyor, dünyada 28 ülkede yürütülüyor. Türkiye’den 650 okul ‘Okullarda Orman’ programı için çalışıyor.

Bu başlık altındaki konular; kuş göçleri, orman yangınları, orman ve enerji, ormanlardan elde edilen ürünler ve hizmetler gibi doğrudan ormanla ilgili konular ya da ormanla ilişkili konular olabiliyor. Türkiye Çevre Eğitim Vakfı Okullarda Orman Programı Ulusal Koordinatörü Fatma Köle:

“Somut şekilde baktığımızda orman yangınlarıyla ilgili etkinlikler düzenleniyor. Örneğin öğrenciler itfaiye ziyareti yapıp bilgi alıyorlar. Orman yangınlarının sebepleriyle ilgili bilgi sahibi olunabilecek çalışmalar yürütüyorlar.

Bir orman yangını olduğunda ‘ne yapılır, neresi aranır ya da orman yangını bittikten sonra neler yapılmalı’ gibi genel bilgi sahibi olabilecekleri çalışmalar yürütüyorlar. Ağaç dikimi konusunda yapılan çalışmalarda da çocukların dikim sonrası sulama takibini yapabileceği projeleri önemsiyoruz. 5 yıldır aynı bölgeye gidip yeşillendirme çalışması yürüten okullarımız var” dedi.

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ÇEVRENİN GENÇ SÖZCÜLERİ

Yalnızca liselere yönelik olan bu programda ise çevresel farkındalığı arttırmak için öğrencilere önemli görevler veriyor. Türkiye’den 170 lisenin katıldığı projede gençler araştırmaya koyulup çevre gazeteciliği yapıyor. Projenin detaylarını Ulusal Koordinatör Yardımcısı Fatma Köle anlattı: “Çevrenin genç sözcüleri adından da anlaşılacağı gibi bir çevre gazeteciliği programı. Bu program biraz özel bir program. Formatı çok farklı, bu formatta çalışan başka bir program yok dünyada. Gençlerin çevrelerinde gördüğü çevreyle ilgili olumlu ya da olumsuz olayları belirleyip haberleştirmesi isteniyor. Onlar da taraflarla konuşuyorlar, röportaj yapıp fotoğraf ve video çekiyorlar.”