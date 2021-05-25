Çevre nedir? Kısaca çevrenin tanımı

Hava, toprak, su gibi insanların ve diğer canlıların yaşadığı alanlar çevre olarak nitelendirilmektedir. Bu alanları; denizler, akarsular, göller, ormanlar, kumsallar, dağlar, kırlar, bataklıklar olarak açabiliriz. Tüm bu alanlar birleşerek çevreyi oluşturmaktadır. Çevre, canlıların üremesi ve beslenmesi için olmazsa olmazdır.

Çevre Nedir?

Yeryüzünde bulunan canlı ve cansız tüm varlıkları kapsayan alan çevre olarak tanımlanmaktadır. İnsanlar, bitkiler, hayvanlar başta olmak üzere bütün canlıların yaşam alanları çevreyi oluşturmaktadır.

Çevreler canlıların birbiri ile olan kimyasal, fiziksel, biyolojik, ekonomik ve sosyal ortamları içinde barındırmaktadır. Yani gözümüzle görmüş olduğumuz bütün alanlar çevrenin unsurlarını oluşturmaktadır. Çevre, canlıları olumlu ve olumsuz etkileyen bütün faktörleri de içermektedir. Doğal yaşam alanları olarak çevre canlıların var olma şartlarından en önemli olan yerlerdir.

Kısaca Çevrenin Tanımı

Çevre ile yaşam unsurlarını birbirlerini tamamlayan iki unsur olarak tanımlayabiliriz. Çünkü çevrede canlıların yaşayabileceği kentler, köyler, ormanlar, denizler, nehirler, evler, parklar, ovalar, dağlar, teperler bulunmaktadır. Tüm bu sayılan alanların birleşmesi ile çevre oluşmaktadır. Çevreyi canlı çevre ve cansız çevre olarak iki farklı şekilde ele almak mümkündür.

Canlı çevre, üzerinde yaşayan canlılar ile sürekli bir etkileşim içinde olan ve onlar ile aynı fiziksel ortamları paylaşan çevreler olarak ifade edilir. Örneğin bir böceğin üzerinde yaşadığı organizma, insanların her türkü faydasında bulunan hayvanlar, bitkileri besleyen mineraller birer canlı ortamlardır.

Cansız çevre ise gözle görünen somut ortamlar olup, su, kaya, toprak gibi elemanlar ile oluşmaktadır. Cansız çevreye, iklimleri, toprağı ve suyun göstermiş olduğu özellikleri örnek olarak verebiliriz. Burada canlı çevre ile cansız çevreyi ayırt etmek adına şu örneği verebiliriz. Mesela, tarım arazilerinin ekilip biçilmesi canlı çevre olurken, bir yol bir ev inşa edilmesi cansız çevre olmaktadır.