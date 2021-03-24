Çetin Ceviz ne demek? Çetin Ceviz deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Duygularından çok mantığıyla hareket eden, bu nedenle üzülmesi neredeyse imkansız olan kişiler için de Çetin Ceviz deyimi kullanılır.

Çetin Ceviz Ne Demek?

Çetin ceviz, alt edilmesi ve fikrini değiştirmesi çok zor olan kimse demektir. Deyime göre sert kabuklu cevizleri kırmak ne kadar zor ise bazı insanları kırmak ve üzmek de o kadar zordur.

Çetin Ceviz Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Kabukları diğer ceviz türlerine göre daha zor olan bir ceviz türü. Anlamı: Sinirlendiğinde kolay kolay yumuşamayan ve karşı tarafı affetmeyen kimse. Anlamı: Herhangi bir konuda anlaşmaya varılması zor olan kişi.

Çetin Ceviz Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu yılki satranç turnuvasında ilk rakibim çetin ceviz çıktı.

2- Onunla ne kadar konuşursan konuş, çetin ceviz olduğu için onu kararından döndüremezsin.