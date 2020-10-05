Cesur Yeni Dünya kim yazmıştır? Cesur Yeni Dünya kitabı özeti, konusu ve karakterleri

Cesur Yeni Dünya romanın kurgusu Londra şehrinde 26. yüzyılda geçmekte olup distopik bir atmosfer de mevcuttur.

Cesur Yeni Dünya Kitabını Kim Yazmıştır?

Cesur Yeni Dünya kitabı, Aldous Huxley tarafından yazılmış olan bir romandır. Brave New World bu romanın özgün adıdır.

Cesur Yeni Dünya Kitabı Özeti

Bu kitapta insanların insani olan duygulardan yoksun ve de her şeyin bir kontrol altında olduğu dünyadan bahsedilmektedir. İnsanlar doğduklarında bazı sınıflara ayrılır ve de kaderleri belirlenir. Burada da normal doğum yasaktır. Londra’nın kuluçka merkezi içinde bütün bebekler dünyaya gelmekte olup alt kategoriden itibaren üst kategoriye doğru bir şekilde epsilon, gama, delta ve de alfa diye sınıflandırılır.

Epsilon en alt kategori olmaktadır. Doğan bebeklerin bazısı işçi bazısı ise belirli bölgelerde yaşamak için ayrılır ve de ona göre eğitim verilir. Bu romanda uykuda eğitim yöntemi ile her bir sınıfa mutlu ve huzurlu oldukları aşılanır. Alt sınıfta olanlar bu sınıfta olma mutluluğu ile aşılanır. Tamamen yönetilen insanlar ile dolu dünyada yaşanır. Doğan bebeklerin bilincine girilir ve de herkesin mutlu olduğu kodlanır. Aile kavramı bulunmadığı için de eş yoktur ve herkes birden fazla kişi ile birlikte olabilir. Bu dünyada yaşayanlar sürekli hap kullanmaktadırlar.

Hap insanlara rahatlama verir ve her şey çok toz pembe görünür. Hastalanmak, yaşlanmak ve de şişmanlamak gibi olgular yoktur çünkü ilaçlar bunları önler. Ayrıca diğer dünya vardır. Burada da vahşiler denilen insanlar yaşar. İnsani duyguların hemen hepsini barındıran bu insanlar aşık olur, hastalanır, şişmanlar. Bir gün kurulan yeni dünyadan diğer dünyaya 2 kişi gelir ve de araştırmaya başlar. Burada bir anne ve de oğlu ile tanışır. Onları Londra kuluçka merkezine getirirler. Burada deneyler yapılır fakat vahşiler asla burada ki yere ayak uyduramaz ve kaçarlar.

Cesur Yeni Dünya Kitabının Konusu

Bu romanda üreme teknolojisi, öjenik ve de uykuda öğretim sistemleri sayesinde toplum değiştirilmiştir. Bu tanımlanan dünya aslında bir ütopya olarak gözükebilir, fakat çok ironik bir ütopyadır. Çünkü insanlık sağlıklı olmakta, teknolojik açıdan gelişmiş olmakta, savaşlar ve yoksulluk yok edilmiş olmaktadır.

Irkların tam olarak eşit olduğu ve de herkesin mutlu olduğu bir dünya mevcuttur. Ancak, ironik biçimde bütün gelişmeler bireyler için önemli olan değerlerin yok edilmesi ve kaldırılmasıyla başarılmıştır. Bu değerler; aile, sanat, kültürel çeşitlilik, edebiyat ve felsefe olmaktadır. Yeni Dünya'da tanrı da Ford'dur. Ayrıca salt bir şekilde zevki önüne gelen ile seks yapmada ve de vücutta yan etkileri aza indirilmiş uyuşturucu kullanmada hedonistik bir topluma dönüşmüştür.

Cesur Yeni Dünya Kitabı Karakterleri

Bernard-Marx : Alfa-Artı psikoloğudur. Uygarlığın çok önceden belirlenmiş olan rollerine kolay bir şekilde razı olmaları adına yetiştirilmiş modern insanları içinde duygu kavramının çok farkında olan istisnalardandır.

John the Savage (Vahşi): Linda ve de Thomas’ın oğludur.

Henry Foster adlı kişi Hatchery’nin yöneticisi ve de Lenina’nın partneridir.

Lenina Crowne: Beta-Artı Embriyo personeli, sarışın ve John’ın sevdiği kızdır.

Mustapha Mond: Batı Avrupa’nın Dünya Denetçisidir.

Fanny Crowne: Beta Embriyo personeli ve de Lenina’nın arkadaşıdır.