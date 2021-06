Ceo, Cto, Cıo, Cso, Cıso Nedir, Ne İş Yapar? Terimlerin Açılımları Ve Görevileri..

CEO, CTO, CIO, CSO, CISO çok sık karşılan ancak oldukça fazla insanın bilgi sahibi olmadığı konular arasında yerini alıyor. Bu terimler hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler ise bilgisayar veya cep telefonlarından internete bağlanarak bu konuyu araştırıyor. Bu bağlamda hakkında bilgi verilmesi oldukça önemli bir konu olma niteliği barındırıyor.

CEO, CTO, CIO, CSO, CISO Nedir, Ne İş Yapar?

CEO: Genel Müdür anlamında kullanılan bir terimdir. Gerçekleştirilecek olan bir organizasyonun başarısından nihai olarak sorumlu olan kişidir. Burada bilgisi verilmiş olan tüm yönetim birimleri CEO’ya rapor verirler.

CTO: Teknolojiden Sorumlu Başkan anlamında kullanılan bir terimdir.. Yeni teknolojileri tanımlayarak değerlendirme yapar. Yeni teknoloji gelişimini yönlendirmekle görevlidir. Mevcut sistemleri korumak ve geliştirmek üstlenmiş olduğu görevlerdir. Operasyonları destekleyen tüm teknolojiyle alakalı olan konularda liderlik yapar. CTO teknoloji altyapısından sorumlu durumdadır.

CIO: Bilişim Kurulu Başkanı anlamında kullanılan bir terimdir. Kurumsal hedefleri destekleyen niteliğe sahip olan tüm BT ve bilgisayar sistemlerinden sorumlu durumdadır. Yeni teknolojilerin ve iş süreçlerinin başarılı bir biçimde dağıtılmasında görev üstlenir. Küçük ve orta ölçekli olan kuruluşlarda bu rol genellikle CTO ile birleştirilmektedir. Bilgi akışını destekleyici nitelikte süreçler ve uygulamalar geliştirildiği durumlarda CIO liderlik görevi üstlenir.

CSO: Güvenlik Bölümü Başkanı anlamında kullanılan bir terimdir. Sorumlu olduğu kuruluşun güvenlik stratejisini ve programlarını geliştirerek uygular ve yönetir. Fikri mülkiyetin korunması da kapsam dahilinde olmak üzere iş operasyonları ile alakalı süreçlerin geliştirilmesi maksadıyla liderlik yapar.

CISO: Bilgi Güvenliği Başkanı anlamında kullanılan bir terimdir. CISO’nun BT güvenliğine özel bir odak noktası bulunmaktadır. CISO, güvenlik politikasının geliştirilmesi ve uygulanmasından sorumlu durumdadır. CISO, güvenlik politikasının birincil konumdaki yazarı olabilir ya da diğer yazarlara liderlik yapabilir. Her durumda da CISO, güvenlik politikası içeriğinden sorumlu durumdadır.

Terimlerin Açılımları ve Görevleri

Bir holding, şirket ya da üst düzey bir kurum yönetimi sürecinde karşımıza çıkan CEO, CTO, CIO, CISO, terimleri pek çok insan tarafından bir hayli fazlaca merak edilmektedir. Şirketlerde üst düzey yöneticilerin unvanları C ile başlıyor ve bu yöneticileri C-level diğer bir tabiri ile C-seviye yöneticiler diyoruz. Bunlardan en bilindik olanı ise CEO'dur.

İlk olarak C- seviye ne demek onu açıklamak faydalı olacaktır. Burada kullanılan C, İngilizcedeki Chief sözcüğünün C’sidir esasında. Chief sözcüğünün anlamını ise en üst mevkide olan olarak düşünmek doğru olacaktır. Bu bağlamda, bir departmanın en üst yöneticisinin sahip olduğu unvanı C ile başlar. İşte o sıklıkla duymakta olduğumuz CEO'da bir nevi yöneticilerin yöneticisi anlamına gelmektedir.

İngilizce terimler olarak kullanılan bu kavramlar artık günümüzde iyiden iyiye iş hayatımıza girmiş durumdadır. Bu sebeple bu terimler hakkında bilgi edinmek kişiye son derece büyük bir yarar sağlayacaktır.

CEO teriminin açılımı: Chief Executive Officer şeklindedir. Görevleri ise İcra Kurulu Başkanı, Baş Yönetici olarak faaliyet göstermektir.

CTO teriminin açılımı: Chief Technology Officer şeklindedir. Görevleri ise Teknolojiden Sorumlu Başkandır.

CIO teriminin açılımı: Chief Information Officer şeklindedir. Bilgi Sistemleri Grubu Başkanıdır.

CSO teriminin açılımı: Chief Security Officer şeklindedir. Güvenlik Bölümü Başkanıdır

CISO teriminin açılımı: Chief Info Security Officer şeklindedir. Bilgi Güvenliğinden Sorumlu Başkandır.

