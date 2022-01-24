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Cengizhan Türk müdür değil midir? Cengizhan Türk soyundan mı geliyor

#Araştırma#Cengizhan#Cengizhan Türk Mü
Cengizhan Türk müdür değil midir Cengizhan Türk soyundan mı geliyor

Moğol İmparatorluğu'nun kurucusu olan Cengizhan, dünyanın en önemli hükümdarlarından biridir. Hatta tarihin en güçlü hükümdarları arasında yer alır. Peki, Cengizhan Türk müdür değil midir? Cengizhan Türk soyundan mı geliyor tüm detayları ile derledik.

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Özellikle etnik köküne en çok merak edilen imparatorlar içerisinde Cengizhan gelmektedir. Cengizhan aynı zamanda dünyanın en çok bildiği ve araştırdığı isimler içerisinde gelir. Doğal olarak Cengizhan'ın Türk olup olmadığı da yine merak edilen konular arasında gelmektedir.

 Cengizhan Türk müdür, Değil midir?

 Tarihçiler açısından bakıldığı zaman genel olarak Cengiz Han'ın Türk olduğu ifade edilir. Özellikle yaşadığı dönemde Cengizhan hem Moğolca hem de Türkçe konuşurdu. Ayrıca yapılan araştırmalar Cengiz Han'ın kendini tanıtırken, genelde Türk olduğunu söylediği dile getirilir. Zaten Çinliler tarafından da yine Cengizhan'ın soyunun ve kökeninin, Türklere dayandığına dair bilgiler bulunuyor.

 Cengizhan Türk Soyundan mı Geliyor?

 Cengizhan kurmuş olduğu Moğol İmparatorluğu ile uzun yıllar orta Asya'ya hükmetti. Göstermiş olduğu başarılar ve zaferler ile beraber adını tarihe altın harflerle yazdırmıştır. Bu yüzden dünya çapında en bilinen önemli hükümdarlar içerisinde gelir.

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 Doğal olarak Cengizhan hakkında günümüzde pek çok araştırma hala yapılıyor. Özellikle hangi soydan geldiğine yönelik bilgi merak edilmektedir. Bu doğrultuda öne çıkan araştırmalara bakıldığı vakit, Cengiz Han'ın Türk soyundan geldiği anlaşılmaktadır. Günümüzde birçok farklı ülke ve yapılan tarihsel araştırma bunu göstermektedir.

 

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