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Çekirge Türleri Ve Özellikleri Nelerdir? Zehirli Çekirge Var Mı? Çekirge Ne Yer, Ne Sevmez?

Çekirge Türleri Ve Özellikleri Nelerdir Zehirli Çekirge Var Mı Çekirge Ne Yer, Ne Sevmez

Dünya üzerinde pek çok çekirge türü bulunmaktadır. Bu çekirgelerin bir kısmı zehirli olup bir kısmı da zehirsizdir. Ülkemizde de pek çok çekirge türü yaşamaktadır. Bu çekirge türlerinin özellikleri de haliyle sorgulanmaktadır. Peki, çekirge türleri nelerdir? Bu çekirge türlerinin özellikleri nelerdir? Zehirli çekirge türleri nelerdir? Çekirge ne yer ve ne sevmez detayları ile derledik.

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Çekirgeler düz kanatlılar hayvanlarından bir tanesidir. Genel olarak Caelifera alt takımına mensuptur. Genellikle sıcak iklimlerde ve ılıman iklimlerde yaşayan çekirgeler en fazla Afrika bölgelerinde görülmektedir. Anadolu'da da pek çok çekirge türüne rastlanmaktadır. 

 Çekirge Türleri ve Özellikleri Nelerdir? 

 1) Afrika Göçmen Çekirgesi

 Çekirge türlerinden en yaygın olan türlerdendir. Afrika göçmen çekirgesi Locusta cinsine mensup olan türlerdendir. Daha fazla Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda'da görülmektedir. Tarihte Avrupa'da da oldukça yaygın olarak bulunuyordu fakat Avrupa'da bu göçmen çekirgeleri daha az görülmeye başlandı. Bu çekirge türünün tam olarak bilimsel adı ise Migratory Locust olarak bilinmektedir. 

 2) Acridoidea

 En yaygın ikinci çekirge türüdür. Antartika kıtası hariç olmak üzere Dünya'nın pek çok yerinde görülen ve gelişmiş bir populasyona sahip çekirge türüdür. Acridoidea çekirge türü en büyük çekirge ailesi olarak da bilinmektedir. Büyük çekirge süper ailesinden bulunmaktadır. Genellikle yeşil bir renge sahiptir. Üst kafa kısımlarında siyah benekler bulunmaktadır. Aynı zamanda ağız kısmında iki tane büyük tüyü bulunmaktadır. Ağaçlarda yoğun olarak yaşamaktadırlar. 

 3) Eyprepocnemidinae

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 Koyu renge sahip olan bir çekirge türüdür. Daha çok Afrika, Avrupa ve Asya kıtasında yaşamaktadırlar. Bu çekirge türü en fazla Avrupa kıtasında görülmektedir. Hızlı bir şekilde üreyen çekirge türleri arasında yer almaktadır. 

 4) Tropidopolinae

 Tropidopolinae Acrididae alt familyasına mensup olan bir çekirge türüdür. Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da yaşamaktadırlar. Krem rengi bir silindirik türde olan çekirge türüdür. Daha çok yeşillik bölgelerde yaşamaktadırlar. Kabileler şeklinde yaşayan bu çekirge türleri en yaygın çekirge türleri arasında yer almaktadır. 

 5) Tridactylidae

 Orthoptera'ya mensup olan bir çekirge türüdür. Olgunlaşma zamanlarından sonra 20 mm boyuna kadar ulaşabilirler. En kısa çekirge türleri arasında yer almaktadır. Daha çok kısa tünellerde yaşayan köstebek cırcır böcekleri olarak da bilinmektedir. Anadolu'da da en fazla görülen çekirge türleri arasında yer almaktadırlar. Tridactylidae çekirge türü alaca ya da kum rengine sahiptirler. Pek çok türünün uzunluğu 10 milimetreden azdır. Nadir olarak 20 mm olan türleri bulunmaktadır. Dünya genelinde Antartrika kıtası hariç bütün kıatlarda yaşamaktadırlar. Aynı zamanda düzensiz bir yayılım gösteren bu çekirge türleri kumlu ve nemli topraklarda daha fazla yaşarlar. 

 Zehirli Çekirge Var mı? 

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 Çekirgeler insanlar ve diğer hayvanlar için zehirsiz olan hayvanlardır. Fakat insan ya da diğer hayvanların besinlerini hızlı bir şekilde tükettiklerinden dolayı zararlı hayvan kategorilerinde yer almaktadırlar. Bundan dolayı parazit tür olarak da bilinmektedirler. 

 Çekirge Ne Yer, Ne Sevmez? 

 Çekirge pek çok besini yerler. Özellikle bitkiler ile birlikte beslenirler. Çayır ya da meralarda yemleri ve ayçiçeklerini yerler. Aynı zamanda tarlalar da yer alan pamukları da tüketirler. Aynı zamanda bağ ve meyve fidanlarında da yaşayarak burada ki meyveleri de yerler. Tarlalar da pancar, tütün fidelerinde beslenen çekirgeler zararlı olan canlılar arasında yer almaktadırlar. 

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 Çekirgelerden uzak kalmak için mutlaka biber ya da pestisit sabunu kullanın. Çekirgeler bunları sevmediği gibi aynı zamanda sarımsak ve sarımsak kokusundan da hoşlanmazlar. Bahçelerde sarımsak yetiştirerek çekirge gibi hayvanların üremesini ve yaşamasını engelleyebilirsiniz.

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