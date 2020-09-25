Cebiri kim buldu ve icat etti? Cebi ne zaman bulundu

Matematik aleminin belki de en önemli gelişmesi olan cebirin bulunuşu aslında çok eski zamanlara dayanmaktadır. Harizmi'nin cebirin babası olduğu kabul edilmektedir.

Cebiri Kim Buldu?

Tarihte bilinen cebir ile ilgili en eski bilgiler Harizmi tarafından yazılmış bir matematik kitabında bulunmuştur. Sayı algoritmalarını ve denklemlerini çok kolaylaştıran ve insanların daha kolay işlemler yapabilmesini sağlayan bu kavram, bulunuşu ile de birçok insanın hayatını kolaylaştırmıştır.

İsmi El-Cebru vel-Mukabele olan bu kitap, latince anlamı ile 'bütünleme' demektir. Çok yüksek bir zekaya sahip olduğu bilinen Harizmi, cebiri matematiğin en önemli detayı olarak birçok yazısında dillendirmiş, matematiğin gelişimini yalnızca cebirin gelişmine bağlamıştır.

Çok büyük bir bilim adamı olan Harizmi, matematik adına birçok farklı eser sunmuş, günümüz matematiğinin temellerini çok önceden oluşturmuştur.

Cebir Ne Zaman Bulundu?

İnsanların matematiğe olan ilgisi MÖ 2000 yılına kadar dayanmaktadır. MS 825 yılında Harizmi'nin yazdığı bir kitapta ilk kez rastlanan cebir ifadesi, 825 yılından itibaren matematik hayatımızda en çok karşımıza çıkan bütünleme durumudur.