Cbs Nedir? Coğrafi Bilgi Sistemleri Bileşenleri Ve Uygulamala Alanları

CBS uygulamaları ilk defa 1832 yılında Charles Picquet tarafından kullanılmıştır. Kolera salgını dönemlerinde Paris'in 48 ilçesi için uygulanan bu yöntem denenmiştir. Sonrasında 1854 yılına gelindiği zaman Dr. John Snow Londra bölgesindeki kolera sebepli ölümleri göstermek adına bu yöntemi kullanmıştır.

CBS Nedir?

Coğrafi bilgi sistemleri kısaca CBS ismi ile bilinmektedir. Dünya'daki karmaşık sosyal, çevresel, ekonomik sorunların çözümlenmesi amacı ile kullanılmaktadır. Bu bağlamda büyük coğrafi veriler toplanarak depolanır, işlenir, analizleri yapılır. Sonrasında sorgulama ile sunum fonksiyonlarının yerine getirilmesi işlemi yapılmaktadır.

Coğrafi Bilgi sistemi genel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kavram çeşitli tematik konular ile kullanım alanlarına göre şekillendirilir. Bu şekilde meydana gelmiş olan CBS uygulamaları;

Orman Bilgi sistemi

Lojistik bilgi sistemi

Araç İzleme Bilgi Sistemi

Trafik Bilgi Sistemi

İç Güvenlik Bilgi Sistemi

Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi

Deprem Bilgi sistemi

Harita Bilgi sistemi

Kampüs Bilgi sistemi olarak isimlendirilebilir.

CBS hiyerarşik olarak sınıflamada sistem, bilgi sistemi kategorilerinin alt bölümlerinde yer almaktadır. İşlevsel olarak sınıflandırılmasında ise Teknoloji ve sonrasında bilgi teknolojisi sistemlerinin altında bulunmaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri Bileşenleri ve Uygulama Alanları Nelerdir?

Coğrafi bilgi sistemleri, bilgisayar, haritacılık, coğrafya bilimleri ile alakalıdır. Bunun yanında Bilgi Teknolojileri kapsamında yer almaktadır. Bu şekilde görsel tabanlı olan verilerin amaca uygun olarak kullanılmasını sağlamaktadır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri bilimsel araştırmalar, varlık yönetimi, kaynak yönetimi, alt yapı yönetimi, çevresel etkilerin analizi, arkeoloji alanı, pazarlama, peyzaj mimarlığı, maden haritalama, coğrafi tarih, tarım, haritacılık, meteoroloji, arama kurtarma, hava, deniz ve kara ulaşımlarının izlenmesi alanlarında kullanılabilmektedir.

Coğrafi Bilgi sistemleri sayesinde, bir doğal afet olması halinde acil müdahale edebilmek adına çeşitli hesaplamaların yapılmasını sağlamaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri sulak alanların bulunması, bulunan alanların korunması amacı ile de kullanılabilir. Bu sistem firmalar için avantaj sağlaması nedeni ile yeni pazar bulunması için de kullanılmaktadır.