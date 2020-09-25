Çayı kim buldu ve icat etti? Çay ne zaman bulundu

Çay günün her saati tüketilebilen, içimine doyum olmayan herkes tarafından sevilen en önemli içecekler arasındadır. Neredeyse sevmeyeni bulunmayan çay insanları oldukça rahatlatan bir içecektir. Bulunduğu dönemlerde de ilaç olarak kullanılmıştır.

Çayı Kim Buldu ve İcat Etti?

Çay milattan önce 2737 yılında Büyük Çin imparatoru Shen Nung tarafından keşfedildi. Bu keşif tesadüfen olsa da çok uzun yıllardır özellikle Çin'de çok fazla tüketilmektedir. Shen Nung bir gün bahçede ağzı açık bir kapta su kaynatılırken çalılıklardan birkaç yaprak kaynayan suyun içine düşer. Suyun içinden yapraklar toplanmadan güzel koku etrafa yayılır ve imparator bu bitkili suyu içer. Ardından çok beğenir.

Çay Ne Zaman Bulundu?

Çay ilk defa Çin'de keşfedilen dünyanın en çok tüketilen içecekleri arasında yer alır. Milattan önce 2737 yılında Çin İmparatoru Shen Yung tarafından tesadüfi olarak keşfedilmiş bir içecektir. Çayın Avrupa'ya gelişi 1610 yılında olmuştur. Türkiye'ye gelişi ise 19. Yüzyılın sonlarına doğru rastlar. Japonya'dan gelen çay tohumları ilk defa Bursa'da ekilmiştir. Ancak coğrafi şartların el vermemesi sebebiyle çayın tam olarak ülkemizde yetişmesi Zihni Derin önderliğinde Rize'de başlamıştır.