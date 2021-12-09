CAT 5 kablo ve CAT 6 kablo arasındaki fark nedir? CAT 5 ile CAT 6 farkı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
Bakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptıBakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptı#Koronavirüs
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Panik anları İnsanlar dışarı kaçmaya başladı 88 daire boşaltıldıPanik anları! "İnsanlar dışarı kaçmaya başladı" 88 daire boşaltıldı#İzmir
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: Ama ayıp ediyorsunAlkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: 'Ama ayıp ediyorsun'#Alkollü Sürücü
Beşiktaşta Sergen Yalçın için istifa iddiasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!#Beşiktaş
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
G.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım Geri döneceğizG.Saray için transfer ateşini yakan paylaşım! 'Geri döneceğiz'#Gedson Fernandes
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

CAT 5 kablo ve CAT 6 kablo arasındaki fark nedir? CAT 5 ile CAT 6 farkı

CAT 5 kablo ve CAT 6 kablo arasındaki fark nedir CAT 5 ile CAT 6 farkı

Özellikle bilgisayar üzerinden televizyon ya da benzeri cihazları bağlama noktasında kablolar kullanılır. Bu konular özel yapılara sahiptir ve genelde HDMI kablosu olarak ifade edilir. Tabii bu kablolar farklı sınıflandırmaları sahiptir. Öne çıkan kablolar ise CAT 5 ve CAT 6 olarak ifade edilir. Peki, CAT 5 kablo ve CAT 6 kablo arasındaki fark nedir? CAT 5 ile CAT 6 farkı hakkında tüm detayları derledik.

Haberin Devamı

Görüntü aktarımı üzerinden günümüzde HDMI kabloları kullanılmaktadır. Genel olarak bu isim üzerinden değerlendirilen kablolar içerisinde özellikle CAT 5 ile CAT 6 olarak kabloları bulunur. Bu kablolar arasındaki fark ise merak edilen konular içerisinde geliyor.

 Cat 5 Kablo ve Cat 6 Kablo Arasındaki Fark Nedir?

 CAT 5 kablo ile cAT 6 kablo arasındaki en önemli fark şüphesiz veri geçişidir. Özellikle CAT 6 kablo CAT 5 kabloya göre çok daha yüksek bir veri geçiş imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda bu kablo içerisinde seperatör, yani ayırıcı bulunur. Fakat CAT 5 üzerinde ise herhangi bir ayırıcı, seperatör bulunmaz.

 Cat 5 ile Cat 6 Farkı

 Daha yüksek çözünürlük ile net bir görüntü almak ve bu görüntüyü hızlı şekilde elde edebilmek için CAT 6 kablosu ön plana çıkar. Genelde CAT 5 ile CAT 6 kablolar arasındaki en büyük fark veri geçişidir. Öne çıkan veri geçişi ile beraber böylece daha yüksek hız üzerinden daha hızlı bir aktarım olanağı elde edilir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları