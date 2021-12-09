CAT 5 kablo ve CAT 6 kablo arasındaki fark nedir? CAT 5 ile CAT 6 farkı

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Görüntü aktarımı üzerinden günümüzde HDMI kabloları kullanılmaktadır. Genel olarak bu isim üzerinden değerlendirilen kablolar içerisinde özellikle CAT 5 ile CAT 6 olarak kabloları bulunur. Bu kablolar arasındaki fark ise merak edilen konular içerisinde geliyor.

Cat 5 Kablo ve Cat 6 Kablo Arasındaki Fark Nedir?

CAT 5 kablo ile cAT 6 kablo arasındaki en önemli fark şüphesiz veri geçişidir. Özellikle CAT 6 kablo CAT 5 kabloya göre çok daha yüksek bir veri geçiş imkanı tanımaktadır. Aynı zamanda bu kablo içerisinde seperatör, yani ayırıcı bulunur. Fakat CAT 5 üzerinde ise herhangi bir ayırıcı, seperatör bulunmaz.

Cat 5 ile Cat 6 Farkı

Daha yüksek çözünürlük ile net bir görüntü almak ve bu görüntüyü hızlı şekilde elde edebilmek için CAT 6 kablosu ön plana çıkar. Genelde CAT 5 ile CAT 6 kablolar arasındaki en büyük fark veri geçişidir. Öne çıkan veri geçişi ile beraber böylece daha yüksek hız üzerinden daha hızlı bir aktarım olanağı elde edilir.