Casper Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Casper Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi
Elektronik aletlere karşı bir ilgisi olan insanlar bu aletlerin nerede üretildiğini ve hangi özelliklerle donatıldığını merak etmektedirler. Markaların çeşitli özellikler bakımından bir yarış halinde olduğu günümüzde insanlar hangi firmanın ürününü tercih edecekleri konusunda kararsız kalmaktadırlar. Casper adı verilen marka da bilgisayarla ilgilenenler için bir seçenek olarak sunulmaktadır. Peki, Casper hangi ülkenin markası ve nerede üretiliyor? Casper ne zaman kuruldu, sahibi kimdir ve kısaca tarihçesi nedir? İşte, Casper markası hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için gerekli bilgiler.
Bilişim teknolojisinin her alanda kullanılmaya başlanmasıyla bilgisayarlar insan hayatındaki vazgeçilmez unsurlardan biri haline gelmiştir. Casper markası da özellikle bilgisayar teknolojileri alanında üretim yapan bir firma olmaktadır.
Casper Hangi Ülkenin Markası?
Casper olarak adlandırılan marka Türkiye'nin markası olarak bilinmektedir.
Casper Nerede Üretiliyor?
Casper markalı ürünler Türkiye'nin İstanbul şehrinde üretilmektedir.
Casper Ne Zaman Kuruldu?
Casper adı verilen bilgisayar teknolojileri ve telekomünikasyon şirketi, 1991 yılında kurulmuştur.
Casper'in Sahibi Kim?
Casper markalı ürünler firmasının sahipleri Altan Aras, Yalçın Yıldırım ve Ali İ. Taşkın adı verilen bilgisayar mühendisleri olarak belirtilmektedir.
Casper'in Kuruluşu ve Kısacası Tarihçesi
Casper adlı marka 1991 tarihinde İstanbul'da çalışmalarına başlamıştır. 2007 yılında üretimi arttırmak için Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun en büyük fabrikalarından biri haline gelmiştir. Bilgisayar üretimi yaparak elektronik pazara giren firma zamanla telefon modelleri de üretmeye başlamıştır. Casper, Türkiye'nin ilk yerli PC markası olarak bilinmektedir.